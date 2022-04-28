“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”

Коли людина довго знаходиться без сну або ж не має якісного сну, її організм сильно виснажується. Мозок стає не таким активним та послаблюється імунітет.

Тож нутриціологиня Анастасія Голобородько розповіла про продукти, які можуть нормалізувати сон.

— Безсоння є серйозною загрозою для здоров’я — це заперечувати не можна. За останні 15-20 років люди й так стали спати на дві години менше. Це погана статистика, оскільки автоматично порушується гормональний каскад, відновлення, погіршується природний детокс, рівень цукру в крові, підвищується ризик хронічних захворювань та імунної дисфункції.

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Зазвичай дуже вузький набір продуктів допомагає сну, наприклад, мигдаль чи ромашковий чай. Мигдаль містить фосфор, кальцій та магній, який допомагає розслабитися. Ромашка містить апігенін, що зв’язується з рецепторами мозку та сприяє засинанню. Чай з пасифлори теж допомагає при стресі та тривозі. ⠀

Проте вживання цих продуктів не замінять головного — 7-9 годин сну.

Також для хорошого відпочинку треба ввечері зменшувати джерело світла, спати в прохолоді та вживати мелатонін у їжі.

Мелатонін – основний гормон шишкоподібного тіла, доносить інформацію про нормальність ритмів у тілі до органів і тканин. Також мелатонін — відома протизапальна та антиоксидантна молекула, яка міститься продуктах.

Мелатонін знижує проникність судин, зменшує занепокоєння, покращує якість сну.

Мелатонін міститься у фруктах та овочах, їсти які бажано ввечері.

Фрукти: полуниця, виноград, кисла вишня. Овочі: томати, солодкий перець та паприка, гриби (лісові). Серед бобових, горіхів та насіння — паростки сої, пророщений маш, сочевиці, фісташки.

Зерна: старі сорти кукурудзи, нешліфований рис. Тваринні джерела: яйця, жирна риба, птахи (зі шкіркою, зв’язками, хрящами), цільне молоко (не гомогенізоване пріоритетно).

Нині у багатьох людей є проблеми зі сном через стрес та погане харчування. Але треба навіть в тяжкі часи не забувати про своє здоров’я, тому раніше ми розповідали про раціон під час війни.