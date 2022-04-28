Поради

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”

Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько

Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Квітня 2022, 23:35
Меню для сну: які продукти їсти перед сном
Фото: Pexels

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Поради

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

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Олексій Нікулін акушер-гінеколог
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Лілія Сіроха
Лілія Сіроха
Психологиня, консультант методу Позитивна психотерапія
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