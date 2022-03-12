Поради

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”

Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла

Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

Вікторія Мельник, практикантка сайту 12 Березня 2022, 17:30
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Поради

“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”
Відповідає
Ольга Безугла
Ольга Безугла
Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня

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