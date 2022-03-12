“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”

Під час війни важливо збагачувати організм силою та енергією. Це, як мінімум, допомагає боротися з окупантом на всіх можливих фронтах.

Як збалансувати раціон з мінімальними затратами та зусиллями?

По-перше, ми опираємося на безпеку продуктів. Обов’язково перевіряємо терміни придатності, умов зберігання, звертаємо увагу на зовнішній вигляд продуктів.

Важливо за теперішніх оставин ставити в пріоритет продукти, що можуть зберігатися довго та продукти без спеціальних умов зберігання.

Калораж

Все розраховуємо відповідно до кількості фізичних навантажень та на базову потребу організму.

Для підтримки нормальної функції організму в стані спокою: близько 2000-2100 ккал

Якщо ви зайняті важкою фізичною роботою: 1 гр білку = 4 ккал, 1 гр. вуглеводів = 4 ккал, 1 гр. жиру = 9 ккал.

Насичення

Загалом, варто розуміти, що споживання їжі тепер теж стає на “військові рейки” – їмо задля насичення організму. Якщо раціон під час війни включає в себе лише вуглеводи (крупи, крохмалисті овочі – картопля, морква, буряк, мучні вироби), то насичення буде недостатнє.

По можливості варто додавати до раціону білки (в ідеалі – м’яса та риба, якщо ні – консерви, також джерела рослинного білку – бобові, гриби, горіхи), овочі та жири – так почуття голоду виникатиме значно пізніше.

Із жирами зараз можуть виникати проблеми. Але нутриціологиня нагадує: у нас є такий продукт, що багатий на ці мікроелементи.

Щоб отримати більше енергії важливо в раціон додати жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а наприклад горіхи та рослинна олія (це насамперед джерело вітаміну А, Д, Е, фолієвої кислоти) або насіння, сало взагалі буде чудово.

Використовувати всі можливості

Також не забуваємо про йод та залізо. В цьому допоможе морська капуста (навіть у висушеному варіанті) та ті ж горіхи, яблука, гречка, капуста. Звісно, якщо у вас немає можливості вибратися до продуктового магазину – це не критично.

Раціон – основна складова нашого хорошого самопочуття. А яка ситуація з медикаментами в Україні зараз – читайте у матеріалі.