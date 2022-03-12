“Як безпечно та збалансовано харчуватися під час війни? На що звернути увагу?”

Кандидатка медичних наук, нутриціологиня, дієтологиня
Під час війни важливо збагачувати організм силою та енергією. Це, як мінімум, допомагає боротися з окупантом на всіх можливих фронтах.
По-перше, ми опираємося на безпеку продуктів. Обов’язково перевіряємо терміни придатності, умов зберігання, звертаємо увагу на зовнішній вигляд продуктів.
Важливо за теперішніх оставин ставити в пріоритет продукти, що можуть зберігатися довго та продукти без спеціальних умов зберігання.
Все розраховуємо відповідно до кількості фізичних навантажень та на базову потребу організму.
Загалом, варто розуміти, що споживання їжі тепер теж стає на “військові рейки” – їмо задля насичення організму. Якщо раціон під час війни включає в себе лише вуглеводи (крупи, крохмалисті овочі – картопля, морква, буряк, мучні вироби), то насичення буде недостатнє.
По можливості варто додавати до раціону білки (в ідеалі – м’яса та риба, якщо ні – консерви, також джерела рослинного білку – бобові, гриби, горіхи), овочі та жири – так почуття голоду виникатиме значно пізніше.
Із жирами зараз можуть виникати проблеми. Але нутриціологиня нагадує: у нас є такий продукт, що багатий на ці мікроелементи.
Щоб отримати більше енергії важливо в раціон додати жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а наприклад горіхи та рослинна олія (це насамперед джерело вітаміну А, Д, Е, фолієвої кислоти) або насіння, сало взагалі буде чудово.
Щоб отримати більше енергії важливо в раціон додати жири, там цілих 9 ккал на 1 грам. Зараз це не авокадо та оливки, а наприклад горіхи та рослинна олія (це насамперед джерело вітаміну А, Д, Е, фолієвої кислоти) або насіння, сало взагалі буде чудово.
Також не забуваємо про йод та залізо. В цьому допоможе морська капуста (навіть у висушеному варіанті) та ті ж горіхи, яблука, гречка, капуста. Звісно, якщо у вас немає можливості вибратися до продуктового магазину – це не критично.
Раціон – основна складова нашого хорошого самопочуття. А яка ситуація з медикаментами в Україні зараз – читайте у матеріалі.