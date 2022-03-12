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До 5 тонн безкоштовної їжі щодня. Як ужгородські ресторатори створили гастрономічний батальйон Дельфін

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 12 Березня 2022, 10:00
До 5 тонн безкоштовної їжі щодня. Як ужгородські ресторатори створили гастрономічний батальйон Дельфін

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