Відчуваю, що роблю недостатньо. Що таке провина вцілілого і навіщо її позбуватись

Багато з нас вже втратив за цей тиждень більше, ніж будь-хто за всі часи історії людства. Комусь доводиться і досі сидіти в бомбосховищах, переховуючись від обстрілів. Декому ж пощастило трохи більше і все минається сповіщенням “Відбій тривоги”.

Та все ж об’єднує нас бажання допомогти Україні разом позбутись окупантів, яких вже і військом назвати має бути соромно.

Однак комусь починає здаватись, що зробити корисного вдається критично мало і потрібно більше старатись. Повірте, нас таких багато.

Тому користувачі мережі Instagram діляться своїми роздумами та лайф-хаками як впоратись з цим відчуттям.

Що таке провина вцілілого

Провина вцілілого – це вид провини, що розвивається у людей, які пережили ситуацію, яка загрожувала їх життю.

Дехто починає відчувати провину за те, що вдалось вижити або ж знаходиться в безпеці, коли інші помирають.

Комусь же може здаватись, що вони могли та повинні були зробити більше, щоб змінити результат.

Симптоми провини вцілілого

Психологічні

Почуття безпорадності

Відсутність мотивації

Нав’язливі думки про подію

Фізіологічні

Зміни апетиту

Труднощі зі сном

Головні болі

Нудота та біль у животі

Що з цим робити

Дозвольте собі сумувати. Це нормально. Не тисніть на себе тим, що комусь, як гадаєте, важче. Зробіть щось для інших. Це може бути координаторська робота або проста психологічна підтримка. Боятися разом легше. Художники можуть малювати все, що бачуть. Це допоможе задокументувати історію. Згадайте, що призвело до цього. На нас напала Росія. Це точно не ваша провина. Зміщення уваги на зовнішні зміни, які створили ситуацію, може допомогти вам позбутися самозвинувачення. Практикуйте самопрощення. Навчитися прощати себе може допомогти вам рухатися вперед і відновити позитивний світогляд. Пам’ятайте, що ці почуття є поширеними. Відчуття провини не означає, що ви робите щось не так. Смуток, страх, тривога, горе і почуття провини – це цілком нормальні реакції після таких подій. Почуватися щасливим від власної удачі і в той же час оплакувати долю інших – це нормально.

Війна закінчиться

Важливо пам’ятати, що все це колись скінчиться. І хоч думки та постійне очікування не дають спокою, все ж варто отримати допомогу, якщо з цим почуттям стає занадто важко впоратися самостійно.

Проте, зараз спокою не дають не лише думки та тривога за кожен день життя і своїх рідних, але й недалекоглядні коментарі політичних опонентів. Читай, як спілкуватись з російськими окупантами.