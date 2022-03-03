Відчуваю, що роблю недостатньо. Що таке провина вцілілого і навіщо її позбуватись

Багато з нас вже втратив за цей тиждень більше, ніж будь-хто за всі часи історії людства. Комусь доводиться і досі сидіти в бомбосховищах, переховуючись від обстрілів. Декому ж пощастило трохи більше і все минається сповіщенням “Відбій тривоги”.
Та все ж об’єднує нас бажання допомогти Україні разом позбутись окупантів, яких вже і військом назвати має бути соромно.
Однак комусь починає здаватись, що зробити корисного вдається критично мало і потрібно більше старатись. Повірте, нас таких багато.
Тому користувачі мережі Instagram діляться своїми роздумами та лайф-хаками як впоратись з цим відчуттям.
Провина вцілілого – це вид провини, що розвивається у людей, які пережили ситуацію, яка загрожувала їх життю.
Дехто починає відчувати провину за те, що вдалось вижити або ж знаходиться в безпеці, коли інші помирають.
Комусь же може здаватись, що вони могли та повинні були зробити більше, щоб змінити результат.
Важливо пам’ятати, що все це колись скінчиться. І хоч думки та постійне очікування не дають спокою, все ж варто отримати допомогу, якщо з цим почуттям стає занадто важко впоратися самостійно.
Проте, зараз спокою не дають не лише думки та тривога за кожен день життя і своїх рідних, але й недалекоглядні коментарі політичних опонентів. Читай, як спілкуватись з російськими окупантами.