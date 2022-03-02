Обходьте десятою дорогою — психологи пояснюють, чому не варто вести політичні дискусії з окупантами

В умовах окупації краще за все утримуватися від політичних дебатів з опонентами. Психологи пояснюють, чому суперечки марні.

Поради стосуються розмов з агресивно налаштованими особами, які можуть загрожувати вашій безпеці. Проте це не означає, що ви не можете висловлювати свою позицію та боротися з дезінформацією ворога.

Зрозуміло, що почувши на вулицю якусь стереотипну нісенітницю, ви захочете зупинитися та донести свою позицію до її автора. Проте від цього краще утриматися. Це може бути небезпечно.

Ваше мовчання може здаватися самому собі принизливим чи боягузливим, проте суперечки марні й можуть бути небезпечними.

Уникайте активних дискусій з людьми з виразно антиукраїнськими поглядами. Вони зазвичай мають усталений набір стереотипів і не збираються їх змінювати. Ба більше, гарячі політичні суперечки ще більше утверджують їхнє суб’єктивне почуття правоти.

Політичні дискусії зазвичай бувають емоційними, учасники докладають усіх сил, щоб довести слушність своєї позиції. Проте це марно!

Чому політичні суперечки не містять раціонального зерна

Коли емоційність домінує над раціональністю, люди втрачають здатність чути одне одного. Ви сконцентровані на тому, щоб висловити свою думку, а не на тому, щоб вислухати доводи опонента. Розмова перетворюється на обмін емоціями, а не змістом.

Крім того виверження негативу на співрозмовника не руйнує його світогляд, а навпаки — змушує захищатися від несправедливих, як йому здається, докорів.

У такій ситуації кожен опонент занурюється у свої почуття й навіть не намагається поставити себе на місце іншого.

А ще, намагаючися представити свої аргументи якомога більш переконливими, людина перебільшує їхню доказовість і зміцнює власну віру в них. Таке дзеркальне підсилення протилежних бачень тільки збільшує прірву між співрозмовниками.

Тому замість того, щоб переконати опонента стати на вашу сторону, ви тільки досягнете зміцнення його позиції, втратите свою енергію та викликаєте певний азарт у противника через те, що він не піддався вашому впливу.

А якщо співрозмовник схильний до агресії, то така дискусія може бути прямо небезпечною.

Як спілкуватися з окупантами

Якщо розмови з агресором не уникнути, зосереджуйтеся на побутових нейтральних темах.

Чуєте антиукраїнські вислови? Ігноруйте їх. Якщо це неможливо, то вдайте, ніби не розумієте їхнього змісту чи вам байдуже до відповідної теми.

Пам’ятайте, ми ще матимемо час для гідної відповіді.

Віримо у Збройні сили України! Усе буде Україна!

Через підвищену тривогу люди стають дратівливими та можуть агресивно реагувати на будь-яке висловлювання чи дію. Читай, що таке тривога та як з нею справитися.