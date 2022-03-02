Психологія

Обходьте десятою дорогою — психологи пояснюють, чому не варто вести політичні дискусії з окупантами

Олена Яковлєва, редакторка сайту 03 Березня 2022, 00:30
Як спілкуватися з російськими окупантами - поради психологів
Фото: Unsplash

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