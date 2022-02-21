Психологія

Чи дійсно тривога — це корисно? Психологи про те, чому виникає це почуття та як з ним впоратися

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Лютого 2022, 14:30
Як виникає тривога
Фото: Pexels

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