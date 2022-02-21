Психология

Действительно ли тревога — это полезно? Психологи о том, почему возникает это чувство и как с ним справиться

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 февраля 2022, 14:30
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Фото: Pexels

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