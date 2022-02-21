Действительно ли тревога — это полезно? Психологи о том, почему возникает это чувство и как с ним справиться

В последнее время уровень тревоги у людей растет. Это связано с личными проблемами, ситуацией в мире и нашей стране в частности.

Конечно, тревога существовала задолго до всех этих событий, но сейчас она усилилась.

Вместе с тем тревога не приносит нашему организму ничего хорошего. Поэтому нужно понимать, откуда она приходит, и уметь с ней бороться.

Как возникает тревога

На своей странице в Instagram психолог Оксана Ефремова рассказала о том, что такое тревога и как она работает.

При ощущении тревоги активируется специфическая физиологическая готовность справиться с угрозой. Потому что нужно выжить.

По словам психолога, страх и тревога — это разные вещи, и об этом стоит помнить.

Страх — это когда ты четко видишь источник страха, например, прямо перед тобой стоит разъяренный тигр.

А тревога — это когда ты боишься этого тигра не потому, что он стоит перед тобой, а потому, что он существует где-то в мире. И ты готовишься когда-нибудь встретить его в своей жизни.

Физиологически все это время раздумий о будущем организм работает в режиме готовности. А поскольку работает он “вхолостую” (напрасно), то просто сажает аккумулятор, говорит психолог.

Вред тревоги для организма

Кому-то может показаться, что тревожность — это классная и полезная штука. Она ведь позволяет быть собранным и готовым к любой ситуации. Мы можем наперед продумать варианты развития событий, и это защищает нас как оберег.

Но действительно ли тревога полезна? Она лишает организм хорошего сна и изнашивает нервную систему.

Это не значит, что стоит стать безразличным ко всему. Но рациональность и здравый смысл обычно не сопровождаются паникой и испугом.

— Могу ли я вычислить все вероятности и реально подготовиться? Чаще всего в реальности происходит все ровно не так, как я готовился(-лась), все на 100% проконтролировать невозможно.

Это только займет время и ресурсы на путешествия в будущее, вместо того, чтобы реально жить и действовать.

Сейчас тревога обостряется из-за внешних факторов, таких как нестабильность ситуации в нашей стране. И тревожиться при таких обстоятельствах — нормально.

Может ли быть тревога полезной

Но у некоторых людей тревога возникает из-за внутренних кризисов.

Об этом рассказал на своей странице в Instagram психолог Кирилл Зиньков.

— Просто благодаря текущим кризисам, кроме обострения страхов и разнообразных катастрофических сюжетов нашей фантазии, мы получаем бесценный опыт адаптации.

Психолог говорит, что терапевтическая ценность этого момента в том, что мы учимся жизнестойкости.

Однако если тревога настолько выбивает из равновесия, что сложно сохранять привычную рутину и ритм жизни, то нужно обратиться за помощью к специалисту.

Постоянная неконтролируемая тревога может привести к частым паническим атакам. Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что такое паническая атака и как с ней бороться.