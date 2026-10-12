Стиль жизни Садоводство и огород

Как обрезать ежевику осенью: правила ухода перед зимой

Анна Голишевская, редактор сайта 12 октября 2026, 11:30 4 мин.
Когда обрезать ежевику осенью и как подготовить кусты к зиме
Фото Pexels

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