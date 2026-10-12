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Як обрізати ожину восени: правила догляду перед зимою

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Жовтня 2026, 11:30 4 хв.
Коли обрізати ожину восени та як підготувати кущі до зими
Фото Pexels

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