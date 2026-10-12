Як обрізати ожину восени: правила догляду перед зимою

Усе частіше досвідчені садівники говорять про те, що не можна залишати засохлі кущі ожини після збору урожаю. Всі старі стебла варто акуратно обрізати, аби гілки не зайняли велику територію і добре плодили влітку. Обрізка ожини восени: як здійснити — читай в матеріалі.

Як обрізати ожину восени

Фахівці виділяють кілька важливих факторів, які роблять обрізку рослини обов’язковою.

Якщо ти вчасно займешся видаленням непотрібних гілок, це збільшить обсяг світла, яке доходить до ожини. Завдяки обрізці відбувається правильний розподіл корисних речовин. Саме старі гілки витягують корисні речовини, відбираючи поживні елементи у молодих пагонів. Після обрізки тобі буде легше укривати на зиму кущ (як і доглядати за ним). Крім цього, завдяки маніпуляціям поліпшується врожайність (адже стимулюється цвітіння молодих пагонів).

Восени обрізку потрібно проводити одразу після того, як кущ перестане плодоносити. До перших заморозків відкладати не варто, адже так пагони будуть використовувати запас життєвих сил рослини.

Після видалення старих гілок ті, які залишилися, краще підготуються до зимівлі.

Важливо, що при цьому різні види й сорти ожини закінчують плодоносити в різний час. Осінню обрізку найчастіше проводять в кінці серпня або на початку вересня. Якщо плоди пізні — на початку жовтня.

Як правильно обрізати ожину восени: основні моменти

На першому етапі обрізки відріж всі пагони, які віджили своє. Не залишай при цьому пеньки. Якщо гілки дуже тонкі або короткі — теж видаляй. Не залишай пагони, які пошкодили шкідники. Всі хороші гілочки зменшуй на чверть. Найкраще залишити на зиму 8-10 пагонів (аби кущ добре пережив зиму). Верхні кінці однорічних пагонів ріж відразу вище бруньки. Після зимівлі розкрий кущі й подивися, що добре збереглося, а що не дуже. Здорова частина ожини після відігрівання на сонечку повинна бути пружною на дотик, блискучого коричневого кольору. Вимерзлу частину слід видалити. Якщо після холоду залишилося 5-6 гілок — це добре. Головне, аби не було менше як 3.

Як обрізається ожина восени: головні правила

Найважливіше в цій справі — вносити правильні добрива. Тоді прискориться дозрівання пагонів, зміцниться коренева система і підвищаться імунні сили рослини. Через те, що ожина восени потребує калію і фосфору, чагарник підгодовуй після збору врожаю і після обрізки.

Для цього можна взяти, наприклад, деревну золу. Для приготування візьми стакан золи та розчини в 10 л води. Полий пристовбурні кола рослини.

Мінеральні добрива модна в сухому вигляді розсипати в радіусі 50 см від стебел. На 1 кв. м використовуй 25 г сульфату калію і 50 г суперфосфату. Після підгодівлі ґрунт необхідно розпушити на глибину 15 см. Кожні 2-3 роки ґрунт навколо рослини перекопуй з внесенням на 1 кв. м 3-4 кг перегною або компосту. Підживлення поєднуй з внесенням мінеральних добрив.

Як сформувати кущ ожини

Для того, щоб сформувати кущ ожини, насамперед потрібно забезпечити себе правильними інструментами. Потрібен гострий гілкоріз.

Якщо кущ не сформувати перед зимою, тоді доведеться зрізати всі гілочки майже до кореня, аби рослина відростила нові.

Восени варто все ж таки прибрати сухі пагони, які вже плодоносили. Молоді гілки варто прищеплювати. Ті пагони, які виросли на близько два метри, варто вкоротити на 40-60 см. Залишати їх у більших розмірах немає сенсу, адже під час морозів вони підмерзнуть й все одно не будуть плодоносити наступного року.

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