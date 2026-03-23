Выборы в США: когда будут выбирать нового президента Штатов

Политическая система Соединенных Штатов функционирует по четко определенному графику, позволяющему прогнозировать даты ключевых голосований на десятилетия вперед.

Несмотря на то, что в марте 2026 года основное внимание мирового сообщества приковано к текущей внешней политике Вашингтона и дипломатическим миссиям во Флориде, американские избиратели и аналитики уже готовятся к двум крупным электоральным событиям.

Согласно законодательству США президентские выборы проводятся каждые четыре года, а промежуточные выборы в Конгресс — каждые два года, что создает непрерывный цикл политической борьбы.

Выборы в США: когда будет новый президент

Следующие выборы президента США запланированы на 7 ноября 2028 года. Согласно Конституции США день голосования всегда приходится на первый вторник после первого понедельника ноября. Это событие станет 61-м в истории страны выборами главы государства.

Важной особенностью предстоящей гонки является то, что действующий президент Дональд Трамп, согласно 22-й поправке к Конституции США, не сможет выдвигать свою кандидатуру на третий срок (независимо от того, были ли его сроки последовательными). Это означает, что в 2028 году обе ведущие партии – Республиканская и Демократическая – представят новых лидеров.

Процесс отбора кандидатов начнется задолго до официальной даты: первые кокусы и праймериз в штатах ожидаются уже в начале 2028 года, что будет традиционно сопровождаться масштабными дебатами и агитационными кампаниями.

Хотя до президентской гонки остается еще более двух лет, американское общество находится на пороге другого критически важного события — промежуточных выборов в Конгресс (Midterm elections). Они состоятся уже этой осенью 3 ноября 2026 года. На этих выборах будет полностью обновлен состав Палаты представителей и треть Сената США.

Результаты ноябрьского голосования в 2026 году будут иметь решающее влияние на способность текущей администрации внедрять свою внутреннюю и внешнюю политику.

Если правящая партия потеряет контроль над любой из палат Конгресса, это может существенно усложнить принятие бюджетов, в том числе касающихся международной помощи и обязательств безопасности.

Ранее мы писали, когда будут выборы в Венгрии — читай в материале, есть ли первые прогнозы и кто будет бороться за вертикаль власти в стране.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!