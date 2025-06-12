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Выборы в Венгрии 2026: главные оппоненты и есть ли первые прогнозы

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 июня 2025, 13:15
Выборы в Венгрии 2026
Фото Unsplash

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