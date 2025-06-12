Выборы в Венгрии 2026: главные оппоненты и есть ли первые прогнозы

В 2026 году в Венгрии пройдут парламентские выборы. С 2010 года побеждала партия Орбана, поэтому в мире будут следить за выборами, победит ли он снова. И, конечно, для самих венгров эти выборы будут иметь важные последствия.

Читай в материале, когда выборы в Венгрии 2026 года и что о них известно уже сейчас.

Выборы в Венгрии 2026 года: что известно

Выборы в Венгрии состоятся в апреле 2026 года, точную дату должен объявить президент не менее чем за 72 часа до голосования.

Жители страны пойдут на избирательные участки, чтобы избрать новый парламент, который сформирует правительство и всю вертикаль власти в стране. В этих выборах примут участие несколько партий.

Fidesz — возглавляемая Виктором Орбаном, после победы на выборах 2022 года продолжает держать курс на супербольшинство в парламенте. Орбан уже заявил о готовности продолжать политику суверенитета, развитие сельской инфраструктуры и экономической стабильности.

TISZA (Уважение и Свобода) — возглавляет Петр Мадяр, она образовалась в 2024 году и уже получила более 30% поддержки на выборах в Европарламент 2024. В феврале 2025 Мадяр презентовал свою программу по борьбе с коррупцией, поддержки граждан и независимости судопроизводства.

Democratic Coalition, MSZP, Dialogue планировали объединиться, но после 2024 разделились.

Momentum Movement решила не выдвигаться на парламент в 2026 году, чтобы поддержать смену правительства через мобилизацию гражданского общества.

Поэтому главными соперниками остаются Орбан и Мадяр.

Выборы в Венгрии 2026: что говорят опросы

В стране в мае 2025 года провели опрос касательно выборов. Если бы они проходили в тот же момент, то партия Орбана заняла бы второе место с заметным отставанием от оппозиционной партии Мадяра, сообщает опрос аналитического центра Publicus.

Если считать только тех избирателей, которые были бы готовы выйти голосовать, то 43% поддержали бы партию TISZA, тогда как Fidesz проголосовали бы только 36%.

Приблизительно такая же разница наблюдается, если взять уровень поддержки партий среди всех венгров: 30% респондентов готовы поддержать Мадяра и только 24% — Орбана.

Что касается других партий, то среди венгерских избирателей, готовых голосовать, 9% избрали бы оппозиционную левоцентристскую Демократическую коалицию, а 5% — ультраправую Нашу родину.

В Венгрии есть много украинцев, среди которых есть и беженцы с детьми. Им нужно получать образование и многие хотят делать это на украинском языке. Ранее мы рассказывали, что в Венгрии открыли первую двуязычную украинскую школу.

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