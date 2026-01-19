Для тебя Новости

Совет мира Трампа: миллиард долларов за право творить мировую дипломатию — кто в кругу избранных

Ольга Петухова, редактор сайта 19 января 2026, 15:13 4 мин.
совет мира трампа состав
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь