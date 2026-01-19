Совет мира Трампа: миллиард долларов за право творить мировую дипломатию — кто в кругу избранных

Дональд Трамп создает новую международную организацию под громким названием Совет мира. Он стремится показать, что США снова могут решать мировые конфликты, но не через старые международные структуры типа ООН, а через новый политический орган, который будет контролировать Вашингтон.

Больше деталей о Совете мира Дональда Трампа, его потенциальных участниках и рекордных суммах взносов за постоянное членство — в материале.

Совет мира Трампа: состав и устав

Трамп не раз утверждал, что ООН неэффективна — слишком медленная, слишком политизированная и часто не способная принудить стороны к миру. И что он — единственный, кто может навести порядок в мире.

Именно поэтому он решил создать новый орган, который назвал Советом мира и который, по его задумке, должен объединять страны, готовые поддерживать США, имеют стратегическое значение и, что важно, могут заплатить за свое членство.

По сообщениям Reuters, Associated Press, Guardian и других международных СМИ, первые приглашения от американской стороны лидерам стран уже отправлены.

Одним из первых лидеров, кто получил приглашение Трампа, был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он принял предложение войти в Совет мира, о чем заявил его официальный представитель.

На данный момент известно, что как минимум 60 стран уже получили приглашения принять участие в новой инициативе, в их числе: Аргентина, Канада, Турция, Египет, Индия, Австралия, Иордания, Греция, Кипр, Франция, Румыния, Германия, Пакистан.

Кремль сообщил, что российскому президенту Владимиру Путину также отправили приглашение присоединиться к Совету мира, и сейчас в Москве решают, как ответить на такое предложение.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал письмо от президента США и сообщил, что Будапешт принял это почетное приглашение как признание своих усилий в деле мира.

Читать по теме Трамп и Гренландия: для чего президенту США остров Дании Причины, согласно которым Трампу нужна Гренландия.

Совет мира Трампа: устав

Изначально Совет мира должен был быть органом, который прекратит боевые действия в Газе. Но теперь Газа становится “пилотным проектом”, а сама организация должна заниматься и другими глобальными конфликтами.

В ее уставе указано, что орган приобретет официальный статус, когда три государства согласятся на ее хартию. По замыслу Трампа, он должен стать ее первым президентом и получить полномочное право определять, кого приглашать к членству.

Решения в Совете будут приниматься большинством, каждое государство будет иметь один голос, однако все эти решения должны быть утверждены президентом, что фактически нивелирует позицию остальных.

Самая интересная статья устава — финансовая. Если государство хочет иметь постоянное членство — оно должно заплатить как минимум $1 миллиард.

Эта сумма должна быть внесена наличными или другими ликвидными средствами прямо в Совет мира.

Страны, которые не сделают этот взнос, все равно могут участвовать в работе организации, но только временно, с ограничением в три года, а их дальнейший статус во многом будет зависеть от желания главы Совета — Дональда Трампа.

И это очень отличается от того, как работает, например, ООН, в которой постоянные члены Совета Безопасности не платят за свои места. В Совете мира миллиард долларов фактически становится ценой за влияние.

Дональд Трамп как вечный и неизменный глава Совета мира

Дональд Трамп получает статус первого главы, а все решения, которые принимает Совет большинством голосов, вступают в силу только после его личной подписи, то есть фактически он имеет право вето.

Кроме того, президент США сам назначает своего преемника, утверждает состав участников, а также официальную печать органа. Он же определяет, когда и где собирается Совет, а также какие темы будут рассматриваться.

И наконец, он имеет возможность исключить любое государство из Совета, а остановить такое решение можно только, если две трети членов проголосуют против.

Таким образом, новая организация будет иметь авторитарную модель управления, в которой власть сосредоточена в руках одного человека, который определяет судьбу ее решений. Сколько всего стран согласится стать членами нового клуба миротворцев — покажет время.

Источник: Bloomberg.

Читай также: Давос-2026 — украинский вопрос и вызовы непредсказуемой политики Трампа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!