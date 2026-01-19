Давос-2026: украинский вопрос и вызовы непредсказуемой политики Трампа

Его работа продлится пять дней — до 23 января. Предполагается, что он станет площадкой для диалога самых влиятельных персон мира, а Владимир Зеленский встретится в Давосе с Дональдом Трампом.

Чего ожидать Украине от международного экономического форума в Давосе 2026 и какие темы в этом году окажутся в центре внимания политической и экономической элиты — в материале.

Всемирный экономический форум в Давосе 2026: кто приедет

Форумы в Давосе неоднократно критиковали как место встречи богатых, однако в этом году перед мировой элитой стоит множество вызовов, и диалог обещает быть напряжённым.

Некоторые аналитики считают, что США и Китай будут сосредоточены исключительно на собственных интересах, и теперь Всемирному экономическому форуму предстоит доказать свою влиятельность.

В этом году в Давос съедутся более шестидесяти президентов и премьер-министров, десятки руководителей финансово-экономических ведомств, а также около восьмисот глав крупнейших корпораций мира.

Давос 2026 посетят и ведущие политические деятели стран Большой семёрки», в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон. Своё участие также подтвердила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Китай будет представлять вице-премьер Хэ Лифэн.

Самой многочисленной станет делегация Соединённых Штатов: вместе с президентом Дональдом Трампом в Давос прибудут государственный секретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также Джеймисон Грир, Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер и несколько членов Конгресса.

Украину будут представлять президент Владимир Зеленский, а также министр экономики и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Экономический форум в Давосе 2026: новые вызовы

Агентство Reuters определило главную идею нынешнего форума так: Давос начинает новую эру попыток справиться с мировым порядком, который расшатал Трамп.

Недавно президент США объявил о введении дополнительных пошлин для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их поддержки территориальной целостности Дании с Гренландией, и эта тема, без сомнения, станет одной из ключевых для обсуждения.

Украина на форуме в Давосе рассчитывает на новый диалог с Трампом — возможны переговоры между лидерами государств.

По имеющейся информации, европейские партнёры будут пытаться убедить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины после прекращения огня.

Кроме того, европейские политики предложили сделать Давос 2026 местом подписания масштабного соглашения между Украиной и США о восстановлении — на сумму до $800 млрд. Этот документ уже назвали “соглашением о процветании”.

В то же время переговоры обещают быть динамичными, и Украине придётся приложить усилия, чтобы донести до Трампа реалистичное видение ситуации: недавно президент США вновь публично пытался переложить ответственность за отсутствие мирного соглашения с Россией на Украину.

Поэтому аналитики сходятся во мнении: именно непредсказуемая политика Трампа станет одним из главных вызовов Давоса 2026.

