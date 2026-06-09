Письмо Зеленского Путину: как отреагировали в РФ и какова цель этого послания

Недавно Владимир Зеленский обнародовал в открытом формате письмо Владимиру Путину с предложением провести прямую встречу для достижения соглашения о прекращении огня и окончательного завершения войны.

Как отреагировали в Кремле и для чего это сделал Президент Украины, читай в нашем материале.

Письмо Зеленского Путину: реакция РФ

Реакция высшего военно-политического руководства Российской Федерации на украинскую мирную инициативу оказалась агрессивной, нервной и обиженной.

Выступая на Петербургском форуме, Владимир Путин резко отверг возможность любого перемирия на фронте или проведения личной встречи с Владимиром Зеленским, назвав украинское письмо хамским и возмутительным.

Он обиделся на замечание Зеленского относительно своего возраста и продолжительности пребывания у власти, которая насчитывает уже 26 лет, из-за чего принялся обвинять украинского президента в узурпации власти и страхе перед выборами, игнорируя нормы Конституции Украины о запрете голосования во время военного положения.

Путин заявил, что не видит смысла в прямых переговорах, поскольку считает инициативу Киева лишь попыткой остановить продвижение российской армии, хотя оккупационные войска уже несколько месяцев фактически топчутся на месте на Донбассе, понеся колоссальные потери.

Он еще раз подтвердил намерение продолжать кровопролитную войну до полного достижения своих завуалированных максималистских целей военным путем.

Со своей стороны министр иностранных дел РФ Сергей Лавров активно поддержал позицию диктатора, обвинив Зеленского в нарушении дипломатического этикета и невежливости.

Глава российского МИД пожаловался, что послание, формально адресовавшееся Кремлю, было разослано по всему миру, и Москва расценивает такую ​​широкую публичность как прямое свидетельство нежелания Украины вести реальные переговоры.

Письмо Зеленского Путину: как отреагировали в Европе

Несмотря на демонстративный отказ москвы от диалога, план Владимира Зеленского полностью достиг своей цели на международной арене, запустив цепную реакцию среди западных союзников.

Буквально через 12 часов после публикации письма премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон экстренно собрались на трехстороннюю встречу в Лондоне, пригласив к участию украинского лидера.

На фоне того, что президент США Дональд Трамп из-за внутренних проблем и конфликта вокруг Ирана фактически самоустранился от украинской войны, европейские лидеры перехватили инициативу.

Внесение текущей линии фронта как отправной точки переговоров является ударом по амбициям Кремля, ранее требовавшего от Украины полной капитуляции и сдачи всего Донбасса.

Письмо Зеленского Путину: цель послания

Во-первых, как объяснил сам Зеленский в интервью Sky News, в условиях тотальной цензуры и блокировки интернета в РФ публичное письмо стало единственным способом пробить информационную блокаду и продемонстрировать российскому обществу, живущему в вымышленном пропагандой мире, реальное положение дел и готовность Украины к предметному диалогу.

Во-вторых, публикация была по времени синхронизирована с началом Петербургского международного экономического форума, накануне которого украинские дроны успешно атаковали нефтяной терминал всего в 16 километрах от места проведения мероприятия.

Эта “звонкая пощечина” российской ПВО наглядно продемонстрировала участникам форума уязвимость РФ, а само письмо стало инструментом давления, призванным заставить Путина нервничать перед иностранными гостями.

В-третьих, Киев продемонстрировал лидерам ЕС уязвимость Кремля и призвал европейских партнеров воспользоваться моментом военной и экономической слабости России, чтобы усилить совместное давление и вынудить агрессора сесть за стол переговоров.

Раньше мы писали, каким будет главное условие завершения войны — читай в материале, чего еще Зеленский требовал от Трампа.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!