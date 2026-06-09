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Письмо Зеленского Путину: как отреагировали в РФ и какова цель этого послания

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 июня 2026, 17:30 3 мин.
лист зеленого к путину
Фото Сайт президента Украины

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