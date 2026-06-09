Лист Зеленського до Путіна: як відреагували в РФ та яка мета цього послання

Нещодавно Володимир Зеленський оприлюднив у відкритому форматі листа до Володимира Путіна з пропозицією провести пряму зустріч для досягнення угоди про припинення вогню та остаточного завершення війни.

Як відреагували у Кремлі та для чого це зробив Президент України — читай в нашому матеріалі.

Лист Зеленського до Путіна: реакція РФ

Реакція вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації на українську мирну ініціативу виявилася агресивною, нервовою та ображеною.

Виступаючи на Петербурзькому форумі, Володимир Путін різко відкинув можливість будь-якого перемир’я на фронті чи проведення особистої зустрічі з Володимиром Зеленським, назвавши українського листа хамським та обурливим.

Він образився на зауваження Зеленського щодо свого віку та тривалості перебування при владі, яка налічує вже 26 років, через що взявся звинувачувати українського президента в узурпації влади та страху перед виборами, ігноруючи норми Конституції України про заборону голосувань під час воєнного стану.

Путін заявив, що не бачить сенсу у прямих переговорах, оскільки вважає ініціативу Києва лише спробою зупинити просування російської армії, хоча окупаційні війська вже кілька місяців фактично тупцюють на місці на Донбасі, зазнаючи колосальних втрат.

Він вкотре підтвердив намір продовжувати кровопролитну війну до повного досягнення своїх завуальованих максималістських цілей військовим шляхом.

Зі свого боку, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров активно підтримав позицію диктатора, звинувативши Зеленського у порушенні дипломатичного етикету та неввічливості.

Очільник російського МЗС поскаржився, що послання, яке формально адресувалося Кремлю, було розіслано по всьому світу, і Москва розцінює таку широку публічність як пряме свідчення небажання України вести реальні переговори.

Лист Зеленського до Путіна: як відреагували в Європі

Попри демонстративну відмову москви від діалогу, план Володимира Зеленського повністю досяг своєї мети на міжнародній арені, запустивши ланцюгову реакцію серед західних союзників.

Буквально через 12 годин після публікації листа прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон екстрено зібралися на тристоронню зустріч у Лондоні, запросивши до участі українського лідера.

На тлі того, що президент США Дональд Трамп через внутрішні проблеми та конфлікт навколо Ірану фактично самоусунувся від української війни, європейські лідери перехопили ініціативу.

Внесення поточної лінії фронту як відправної точки переговорів є ударом по амбіціях Кремля, який раніше вимагав від України повної капітуляції та здачі всього Донбасу.

Лист Зеленського до Путіна: мета послання

По-перше, як пояснив сам Зеленський в інтерв’ю Sky News, в умовах тотальної цензури та блокування інтернету в РФ публічний лист став єдиним способом пробити інформаційну блокаду і продемонструвати російському суспільству, яке живе у вигаданому пропагандою світі, реальний стан справ та готовність України до предметного діалогу.

По-друге, публікація була за часом синхронізована з початком Петербурзького міжнародного економічного форуму, напередодні якого українські дрони успішно атакували нафтовий термінал усього за 16 кілометрів від місця проведення заходу.

Цей “дзвінкий ляпас” російській ППО наочно продемонстрував учасникам форуму вразливість РФ, а сам лист став інструментом тиску, покликаним змусити Путіна нервувати перед іноземними гостями.

По-третє, Київ продемонстрував лідерам ЄС уразливість Кремля і закликав європейських партнерів скористатися моментом військової та економічної слабкості Росії, щоб посилити спільний тиск і змусити агресора сісти за стіл переговорів.

Раніше ми писали, яка буде головна умова завершення війни — читай в матеріалі, чого ще Зеленський вимагав від Трампа.

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