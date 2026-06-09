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Лист Зеленського до Путіна: як відреагували в РФ та яка мета цього послання

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 09 Червня 2026, 17:30 3 хв.
лист зеленського до путіна
Фото Сайт президента України

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