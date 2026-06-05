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Открытое письмо Зеленского Путину: как отреагировали в РФ и США

Юлия Хоменко, редактор сайта 05 июня 2026, 12:00 4 мин.
Открытое письмо Зеленского: о чем просит Президент
Фото Сайт президента Украины

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