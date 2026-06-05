Открытое письмо Зеленского Путину: как отреагировали в РФ и США

Президент Украины опубликовал открытое письмо российскому диктатору. Это письмо Путину содержит не только жесткую констатацию колоссальных потерь России и провалов ее руководства, но и конкретный план завершения боевых действий. Мир уже активно обсуждает предложение Киева о полном прекращении огня и прямых переговорах на нейтральной территории.

О чем именно идет речь: письмо Зеленского и его главные тезисы

В тексте документа глава украинского государства откровенно обращается к правителю РФ, напоминая ему о цене его агрессии. Президент подчеркивает, что за 26 лет власти Путина отношения между народами перешли к тематике исключительно попаданий и потерь.

— Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором — войной без реальной причины. Именно так это запомнит история, — говорится в обращении.

Отдельное внимание в послании уделено внутренней ситуации в России и усталости от боевых действий. Отмечается, что россиянам не нравятся удары украинских дальнобойных дронов, дефицит бензина, постоянный рост цен и намерение властей устроить вторую волну мобилизации.

Президент также привел шокирующие данные о потерях оккупантов:

Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы знаем, что в ваших потерях на фронте 63 процента — это убитые, и только 37 процентов — раненые. В ХХІ веке армии не могут позволять себе такого баланса.

Киев предлагает полное прекращение огня на время проведения переговоров, мониторинг которого могут обеспечить США, а также обмен военнопленными по принципу всех на всех. При этом предложение встречи в Москве категорически отвергается — площадкой должны стать Швейцария, Турция или страны Арабского мира.

— Выбор сейчас за вами. Хватит войны. Украина предлагает закончить эту войну. Нужно сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны. Мы видим, что Соединенные Штаты уделяют все свое внимание вопросу Ирана, и неправильно просто ждать, когда в их внимании очередь дойдет до войны в Европе. Украина предлагает закончить войну в формате между нами и вами. Я предлагаю вам встречу — подытожил Зеленский.

Письмо Путину: какая реакция у Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил официальную передачу документа Москве. По его словам, этот шаг имеет огромный вес.

— Это открытое письмо является серьезным и значимым предложением прекратить войну. Непосредственно от Президента Украины — к Президенту Российской Федерации. С четкими, осуществимыми шагами и приглашением на личную встречу, — заявил глава МИД.

Свою позицию выразил и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что единственный надежный способ сохранить человеческую жизнь, защитить права и свободы человека — это окончание войны и установление мира:

Дипломатия должна работать. Переговоры необходимы всем. Беречь жизни своих граждан — обязанность каждого ответственного государственного деятеля! Ожидаем ответа! — резюмировал омбудсмен.

Как отреагировали в Кремле на письмо Зеленского Путину

Российская сторона подтвердила факт получения послания. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что письмо украинской стороны уже поступило и было зафиксировано соответствующими структурами. Однако, по его словам, Владимир Путин ознакомится с его содержанием как-нибудь позже.

Относительно предложения встретиться на нейтральной территории, Песков ответил в традиционной для Кремля дерзкой манере:

Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, он может приехать в Москву. Никаких дополнительных деталей о возможных переговорах российские власти пока не обнародуют.

Позиция Вашингтона и заявление Трампа по поводу текста письма Зеленского к Путину

Международное сообщество мгновенно отреагировало на новость. Во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Киева. Отвечая на вопросы журналистов, которые предположили, что предложение Украины может быть связано с занятостью Штатов войной в Иране, американский лидер выразил свою поддержку переговорам.

Трамп назвал идею встречи двух лидеров очень хорошей. По его словам, главы государств являются хорошими людьми, которые должны пойти на компромиссы, чтобы каждый месяц на фронте не погибало до 45 тысяч человек.

— Я думаю, что это было бы замечательно, если они встретятся, — подытожил президент США.

Ранее мы писали, что политолог Игорь Рейтерович назвал вероятный сценарий окончания войны.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!