Зеленский отреагировал на петицию по поводу нового Гражданского кодекса: что поручил Стефанчуку

Законопроект №15150, который должен был стать фундаментом обновленной правовой жизни страны, столкнулся с беспрецедентной волной народного гнева.

Петиция с требованием не допустить принятия нового Гражданского кодекса собрала необходимые 25 тысяч подписей за рекордные 13 часов.

Граждане назвали документ попыткой отбросить Украину в прошлое, а Владимир Зеленский в своем официальном ответе объяснил, может ли он остановить эту инициативу.

Почему законопроект №15150 назвали возвращением во времена домостроя

Автор петиции Кристина Ратушная выступила с жесткой критикой документа, зарегистрированного в Верховной Раде 9 апреля 2026 года. В обращении указывается, что этот кодекс не только будет определять быт украинцев на десятилетия вперед, но и ставит под сомнение европейский вектор развития государства.

— Гражданский кодекс возвращает украинское общество во времена домостроя, делает институт брака менее привлекательным и вместо юридической защиты создает ряд рисков для супругов, — говорится в тексте петиции.

Особое возмущение вызвали нормы о принудительном примирении супругов через суд и возможность мужа требовать смены фамилии жены после развода за якобы аморальный поступок.

Риски для военных и евроинтеграции: за что критикуют новый кодекс

Подписанты петиции обратили внимание на опасное расширение понятия добропорядочность, которое упоминается в документе более 45 раз. По их мнению, это размытое определение станет инструментом в руках коррумпированных судей или прокуроров. Кроме того, документ обвиняют в дискриминации защитников Украины.

— Проект Гражданского кодекса дискриминирует украинских военных. Право на цифровой образ: ограничивает свободный доступ к собственному аккаунту в соцсетях, персональным данным, системе электронного правительства для малолетних и несовершеннолетних детей и военнослужащих, — подчеркивается в обращении.

Также в петиции отмечают, что Кодекс игнорирует обязательства Украины по внедрению регистрируемых партнерств и создает условия для легализации незаконного отчуждения культурного наследия и лесов.

Ответ Зеленского: конституционные рамки и поручение Стефанчуку

Владимир Зеленский поблагодарил граждан за активность, однако заметил, что как Президент он обязан действовать строго в рамках закона. Поскольку автором законопроекта №15150 является не он, глава государства не имеет права просто отозвать его из парламента.

— Что касается инициирования снятия с рассмотрения Верховной Радой проекта Кодекса, следует отметить, что полномочия Президента Украины определены статьей 106 Основного Закона, среди которых отсутствуют — инициирование снятия с рассмотрения Верховной Радой законопроектов, внесенных другими субъектами права законодательной инициативы, — пояснил Зеленский.

Президент также напомнил, что парламент уже проголосовал за проект в первом чтении и применил процедуру ad hoc, чтобы продлить сроки подачи правок до 21 дня. Это окно возможностей, по словам Президента, должно было быть использовано для исправления всех спорных моментов.

Мяч на поле Верховной Рады: что будет с кодексом дальше

Хотя Зеленский не наложил немедленное вето (это юридически невозможно, пока закон не принят в целом), он официально передал требования народа руководству парламента.

Глава государства обратился к спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой лично проработать предложения граждан.

— Я обратился к Председателю Верховной Рады Украины Р. Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения, — подытожил Президент.

Таким образом, судьба нового Гражданского кодекса теперь полностью зависит от того, услышат ли депутаты аргументы о дискриминации и угрозе евроинтеграции во время подготовки документа ко второму чтению.

Общественность ожидает, что Руслан Стефанчук, которого называют идейным вдохновителем проекта, учтет позицию 25 тысяч украинцев, объединившихся против этой инициативы всего за полдня.

Напомним: Руслан Стефанчук объяснял значение термина доброзвичайність.

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