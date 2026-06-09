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Зеленский отреагировал на петицию по поводу нового Гражданского кодекса: что поручил Стефанчуку

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июня 2026, 13:00 3 мин.
Зеленский отреагировал на бунт против нового Гражданского кодекса
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