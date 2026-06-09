Цена на бензин с 1 июля 2026 года: к каким ценникам готовиться водителям

Согласно новым требованиям, в Украине вводится обязательная маркировка горючего по европейскому образцу (Е5, Е10), а минимальная доля обязательного содержания биоэтанола в бензине марки А-95 должна составлять не менее 7%.

Внедрение стандарта Е10, предполагающего наличие в топливе до 10% экологического спиртового компонента, призвано существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и увеличить использование возобновляемых источников энергии.

Однако сколько будет стоить это топливо и подорожает ли оно? Читай, какая будет цена на бензин с 1 июля – в нашем материале.

Бензин с 1 июля: какая цена будет на АЗС

Вопрос изменения розничных цен на АЗС с 1 июля сейчас вызывает дискуссии, поскольку себестоимость биоэтанола выше традиционной нефтяной основы.

Как пишет Автотема, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отмечает, что на оптовом рынке разница составляет около 15–30 долларов за тонну, из-за чего розничные цены на бензин с повышенным содержанием биоэтанола могут минимально скорректироваться в пределах 50–70 копеек за литр.

Учитывая, что текущая средняя стоимость топлива в Украине зафиксировалась на уровне 70–75 гривен, такое колебание незначительно и после полной адаптации логистических цепочек ценовая разница должна полностью нивелироваться.

В то же время, существуют и более пессимистические прогнозы непосредственных участников рынка: в частности, по оценкам владельца топливной сети UPG Владимира Петренко, как отмечает Nfront, переход на обязательное содержание 7–10% биоэтанола может прибавить к стоимости одного литра бензина до 4 гривен.

Раньше мы писали, сколько можно хранить бензин в канистре – читай в материале, как правильно это делать.

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