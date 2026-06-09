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Цена на бензин с 1 июля 2026 года: к каким ценникам готовиться водителям

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 09 июня 2026, 16:30 2 мин.
бензин с 1 июля
Фото Pexels

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