Цена воды с 1 июля 2026 года: какие города испытают повышение стоимости водоснабжения

С 1 июля 2026 года в ряде украинских городов и общин ожидается повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, которое в отдельных регионах составит более 200%.

Волна пересмотра цен обусловлена ​​вступлением в силу Закона Украины №4777-IX, фактически запустившего децентрализацию тарифной политики, передав полномочия по установлению расценок от НКРЭКУ, непосредственно в органы местного самоуправления.

Читай, какая будет цена на воду с 1 июля 2026 года, и в каких городах будут наиболее существенные повышения в материале.

Цена на воду с 1 июля 2026: причины подорожания в некоторых городах

Главной причиной скачка цен водоканалы называют критический рост себестоимости услуг из-за войны войны и экономические факторы.

За последние годы стоимость электроэнергии для насосных станций иногда выросла в 5 раз, а тарифы на ее распределение — втрое.

Параллельно из-за разрушения логистических цепей на 200% подорожали импортные реагенты для очистки воды, а цены на трубы, запорную арматуру и горючее для аварийных бригад взлетели в 2-4 раза.

Многолетнее искусственное содержание тарифов привело к тому, что финансовый разрыв между реальными расходами отрасли и поступлениями от потребителей вырос с 2,5 млрд грн в 2022 году до 7 млрд грн в 2026 году, а общие долги водоканалов за один ток превысили 10 млрд грн.

В настоящее время во многих городах продолжаются публичные слушания, где цифры еще корректируются, однако большинство коммунальных предприятий уже обнародовало свои расчеты или утвердило новые расценки.

Цена на воду с 1 июля 2026: в каких городах будут подорожать

В зависимости от региона с 1 июля потребители увидят в своих платежках следующие изменения за один кубометр воды:

Город Цена сейчас, грн Цена с 1 июля, грн Бородянка 63,4 139,3 Винница 25,5 81,0 Луцк 28,4 73,2 Полтава 33,7 84,9 Тернополь 36,7 72,7 Кременчуг 31,8 67,4 Ровно 32,6 68,4 Черкассы 27,6 56,7 Ивано-Франковск 28,2 65,5 Чернигов 70,7 77,7

Кроме того, проекты решений по установлению тарифов на уровне более 86 грн сейчас активно обсуждаются в Днепре, свыше 90 грн — в Одессе и более 130 грн — в Умани.

В Киеве решений об изменении стоимости услуг пока не принималось, и киевляне продолжают платить 30,38 грн за кубометр.

Раньше мы рассказывали, какая цена на электроэнергию 2026 и будет ли она повышаться — читай в известном материале.

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