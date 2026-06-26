Цена воды с 1 июля 2026 года: какие города испытают повышение стоимости водоснабжения

С 1 июля 2026 года в ряде украинских городов и общин ожидается повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, которое в отдельных регионах составит более 200%.
Волна пересмотра цен обусловлена вступлением в силу Закона Украины №4777-IX, фактически запустившего децентрализацию тарифной политики, передав полномочия по установлению расценок от НКРЭКУ, непосредственно в органы местного самоуправления.
Читай, какая будет цена на воду с 1 июля 2026 года, и в каких городах будут наиболее существенные повышения в материале.
Цена на воду с 1 июля 2026: причины подорожания в некоторых городах
Главной причиной скачка цен водоканалы называют критический рост себестоимости услуг из-за войны войны и экономические факторы.
За последние годы стоимость электроэнергии для насосных станций иногда выросла в 5 раз, а тарифы на ее распределение — втрое.
Параллельно из-за разрушения логистических цепей на 200% подорожали импортные реагенты для очистки воды, а цены на трубы, запорную арматуру и горючее для аварийных бригад взлетели в 2-4 раза.
Многолетнее искусственное содержание тарифов привело к тому, что финансовый разрыв между реальными расходами отрасли и поступлениями от потребителей вырос с 2,5 млрд грн в 2022 году до 7 млрд грн в 2026 году, а общие долги водоканалов за один ток превысили 10 млрд грн.
В настоящее время во многих городах продолжаются публичные слушания, где цифры еще корректируются, однако большинство коммунальных предприятий уже обнародовало свои расчеты или утвердило новые расценки.
Цена на воду с 1 июля 2026: в каких городах будут подорожать
В зависимости от региона с 1 июля потребители увидят в своих платежках следующие изменения за один кубометр воды:
|Город
|Цена сейчас, грн
|Цена с 1 июля, грн
|Бородянка
|63,4
|139,3
|Винница
|25,5
|81,0
|Луцк
|28,4
|73,2
|Полтава
|33,7
|84,9
|Тернополь
|36,7
|72,7
|Кременчуг
|31,8
|67,4
|Ровно
|32,6
|68,4
|Черкассы
|27,6
|56,7
|Ивано-Франковск
|28,2
|65,5
|Чернигов
|70,7
|77,7
Кроме того, проекты решений по установлению тарифов на уровне более 86 грн сейчас активно обсуждаются в Днепре, свыше 90 грн — в Одессе и более 130 грн — в Умани.
В Киеве решений об изменении стоимости услуг пока не принималось, и киевляне продолжают платить 30,38 грн за кубометр.
Раньше мы рассказывали, какая цена на электроэнергию 2026 и будет ли она повышаться — читай в известном материале.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!