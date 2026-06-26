Для тебя Экономия

Цена воды с 1 июля 2026 года: какие города испытают повышение стоимости водоснабжения

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 июня 2026, 18:00 3 мин.
цена воды с 1 июля
Фото Pexels

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