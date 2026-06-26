Ціна води з 1 липня 2026: які міста зазнають підвищення вартості водопостачання

З 1 липня 2026 року в низці українських міст та громад очікується підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, яке в окремих регіонах сягне понад 200%.
Хвиля перегляду цін зумовлена набуттям чинності Закону України №4777-IX, який фактично запустив децентралізацію тарифної політики, передавши повноваження щодо встановлення розцінок від НКРЕКП, безпосередньо до органів місцевого самоврядування.
Читай, яка буде ціна на воду з 1 липня 2026 року та у яких містах будуть найбільш суттєві підвищення — в матеріалі.
Ціна на воду з 1 липня 2026: причини здорожчання в деяких містах
Головною причиною стрибка цін водоканали називають критичне зростання собівартості послуг через війну та економічні чинники.
За останні роки вартість електроенергії для насосних станцій подекуди зросла у 5 разів, а тарифи на її розподіл — утричі.
Паралельно через руйнування логістичних ланцюгів на 200% подорожчали імпортні реагенти для очищення води, а ціни на труби, запірну арматуру та пальне для аварійних бригад злетіли у 2-4 рази.
Багаторічне штучне утримування тарифів призвело до того, що фінансовий розрив між реальними витратами галузі та надходженнями від споживачів зріс із 2,5 млрд грн у 2022 році до 7 млрд грн у 2026 році, а загальні борги водоканалів за один лише струм перевищили 10 млрд грн.
Наразі у багатьох містах тривають публічні слухання, де цифри ще коригуються, проте більшість комунальних підприємств уже оприлюднила свої розрахунки або затвердила нові розцінки.
Ціна на воду з 1 липня 2026: в яких містах будуть здорожчання
Залежно від регіону, з 1 липня споживачі побачать у своїх платіжках такі зміни за один кубометр води:
|Місто
|Ціна зараз, грн
|Ціна з 1 липня, грн
|Бородянка
|63,4
|139,3
|Вінниця
|25,5
|81,0
|Луцьк
|28,4
|73,2
|Полтава
|33,7
|84,9
|Тернопіль
|36,7
|72,7
|Кременчук
|31,8
|67,4
|Рівне
|32,6
|68,4
|Черкаси
|27,6
|56,7
|Івано-Франківськ
|28,2
|65,5
|Чернігів
|70,7
|77,7
Крім того, проєкти рішень щодо встановлення тарифів на рівні понад 86 грн зараз активно обговорюються у Дніпрі, вище 90 грн — в Одесі, та понад 130 грн — в Умані.
У Києві рішень про зміну вартості послуг поки що не ухвалювали, і кияни продовжують платити 30,38 грн за кубометр.
Раніше ми розповідали, яка ціна на електроенергію 2026 і чи буде вона підвищуватись — читай в матеріалі, що відомо.
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