Ціна води з 1 липня 2026: які міста зазнають підвищення вартості водопостачання

З 1 липня 2026 року в низці українських міст та громад очікується підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, яке в окремих регіонах сягне понад 200%.

Хвиля перегляду цін зумовлена набуттям чинності Закону України №4777-IX, який фактично запустив децентралізацію тарифної політики, передавши повноваження щодо встановлення розцінок від НКРЕКП, безпосередньо до органів місцевого самоврядування.

Читай, яка буде ціна на воду з 1 липня 2026 року та у яких містах будуть найбільш суттєві підвищення — в матеріалі.

Ціна на воду з 1 липня 2026: причини здорожчання в деяких містах

Головною причиною стрибка цін водоканали називають критичне зростання собівартості послуг через війну та економічні чинники.

За останні роки вартість електроенергії для насосних станцій подекуди зросла у 5 разів, а тарифи на її розподіл — утричі.

Паралельно через руйнування логістичних ланцюгів на 200% подорожчали імпортні реагенти для очищення води, а ціни на труби, запірну арматуру та пальне для аварійних бригад злетіли у 2-4 рази.

Багаторічне штучне утримування тарифів призвело до того, що фінансовий розрив між реальними витратами галузі та надходженнями від споживачів зріс із 2,5 млрд грн у 2022 році до 7 млрд грн у 2026 році, а загальні борги водоканалів за один лише струм перевищили 10 млрд грн.

Наразі у багатьох містах тривають публічні слухання, де цифри ще коригуються, проте більшість комунальних підприємств уже оприлюднила свої розрахунки або затвердила нові розцінки.

Ціна на воду з 1 липня 2026: в яких містах будуть здорожчання

Залежно від регіону, з 1 липня споживачі побачать у своїх платіжках такі зміни за один кубометр води:

Місто Ціна зараз, грн Ціна з 1 липня, грн Бородянка 63,4 139,3 Вінниця 25,5 81,0 Луцьк 28,4 73,2 Полтава 33,7 84,9 Тернопіль 36,7 72,7 Кременчук 31,8 67,4 Рівне 32,6 68,4 Черкаси 27,6 56,7 Івано-Франківськ 28,2 65,5 Чернігів 70,7 77,7

Крім того, проєкти рішень щодо встановлення тарифів на рівні понад 86 грн зараз активно обговорюються у Дніпрі, вище 90 грн — в Одесі, та понад 130 грн — в Умані.

У Києві рішень про зміну вартості послуг поки що не ухвалювали, і кияни продовжують платити 30,38 грн за кубометр.

Раніше ми розповідали, яка ціна на електроенергію 2026 і чи буде вона підвищуватись — читай в матеріалі, що відомо.

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