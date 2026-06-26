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Ціна води з 1 липня 2026: які міста зазнають підвищення вартості водопостачання

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 26 Червня 2026, 18:00 3 хв.
ціна води з 1 липня
Фото Pexels

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