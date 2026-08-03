Для тебе Економія

Борги за комуналку: скільки проваджень відкрито в Україні за пів року

Марина Слизовська 03 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
Борги за комуналку 2026
Фото Pexels

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