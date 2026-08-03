Борги за комуналку: скільки проваджень відкрито в Україні за пів року

В Україні за перше півріччя 2026 року у Єдиному реєстрі боржників вже з’явилося більше 108 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги, 65% із них залишаються відкритими та несплаченими.

Такі дані наводить Опендатабот.

Борги за комуналку: де в Україні найбільша заборгованість

Загалом зараз нараховується близько 829 тис. комунальних боргів. З яких 62% завершені, що при цьому не означає, що борг погашений. Виконавці можуть завершити його через неможливість стягнення або з інших причин, а запис залишається в реєстрі.

Найбільше нових проваджень відкрили на Харківщині (22 171 — 20% від усіх нових справ), Дніпропетровщині (19 636 — 18%), Миколаївщині (12 841 — 12%).

Найчастіше за перші пів року 2026 заборговували за теплопостачання — 43%. Борги за водопостачання складають 18% від усіх боргів, житлове обслуговування — 12%, газопостачання — 11%, а енергопостачання — 9%.

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Найбільше боржників серед людей 46–60 років (35%). На людей віком від 60 років припадає 25,5% нових проваджень, ще майже стільки ж — користувачі віком 36–45 років (24%).

Понад половина нових проваджень стосуються жінок (більше 60 тис. проваджень).

Повідомляється, що є борги, які залишаються відкритими впродовж багатьох років. Найстаріші відкриті провадження перебувають у реєстрі вже понад дев’ять років.

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