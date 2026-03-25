ВРУ ухвалила закон про звільнення власників зруйнованого житла від сплати комуналки

Сьогодні, 25 березня 2026 року, український парламент зробив важливий крок назустріч громадянам, чиє житло постраждало від збройної агресії. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 13155, який на законодавчому рівні врегульовує питання нарахування плати за житлово-комунальні послуги для власників пошкодженої або знищеної нерухомості.

За ініціативу проголосували 308 народних депутатів, що свідчить про консолідовану підтримку цього соціально важливого рішення. Тепер мешканці будинків, які стали непридатними для проживання через бойові дії, терористичні акти чи диверсії, офіційно звільняються від тягаря оплати послуг, які вони фактично не можуть отримувати.

Парламент врегулював нарахування ЖКП для об’єктів, пошкоджених внаслідок агресії РФ

Основна мета нового закону — припинити нарахування плати за управління багатоквартирним будинком та окремі комунальні послуги у випадках, коли об’єкт нерухомості зруйнований або суттєво пошкоджений. Це стосується не лише житлових квартир, а й нежитлових приміщень та місць загального користування.

Закон чітко визначає, що якщо будинок або його частина не можуть експлуатуватися за призначенням, нарахування будь-яких платежів має бути зупинено до моменту повного відновлення об’єкта.

Це знімає ситуацію, коли власники розбитого житла продовжували отримувати рахунки за утримання прибудинкової території чи обслуговування внутрішньобудинкових мереж, якими неможливо користуватися.

Окрім безпосереднього звільнення від платежів, документ запроваджує чіткий механізм взаємодії між різними ланками:

Органи влади та управителі: врегульовано порядок фіксації пошкоджень, на основі якої автоматично має припинятися нарахування.

Постачальники послуг: вони зобов’язані оперативно реагувати на дані про руйнування та коригувати базу абонентів.

Облік збитків: закон встановлює процедуру документування шкоди, завданої майну, що стане юридичною підставою для подальших компенсацій та судових позовів проти агресора.

Такий підхід дозволяє автоматизувати процес, щоб громадянам не доводилося особисто оббивати пороги численних інстанцій, доводячи факт руйнування свого дому.

Нові норми мають довгостроковий характер. Передбачено, що пільговий період діятиме протягом усього часу воєнного стану та зберігатиметься ще протягом одного року після його припинення або скасування.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця оприлюднила правила безпечної евакуації пасажирів під час обстрілів — читай в матеріалі, як слід себе поводити під час повітряної тривоги.

