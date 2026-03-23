Україна знищує більше росіян, ніж РФ мобілізує: Мадяр розсекретив дані, які шокують Кремль

Українські безпілотники перетворилися на головний інструмент виснаження ворога, досягнувши показників, які перевищують мобілізаційні спроможності Росії. Про це в ексклюзивному інтерв’ю британському тижневику The Economist розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Поворотний момент: дрони випереджають вербування

За словами Бровді, зима 2024–2025 років стала періодом стратегічного перелому. Вперше кількість ліквідованих окупантів за допомогою БПЛА перевищила кількість нових рекрутів, яких Кремль встигає залучати до лав своєї армії.

— Грудень став поворотним моментом, першим місяцем, коли підтверджені втрати Росії від українських безпілотників перевищили кількість вербованих. З початку зими українські безпілотники вбили або вивели з ладу щонайменше на 8 776 солдатів більше, ніж Росія замінила. Росія продовжує здобувати мало територій за свої втрати, — зазначає видання, посилаючись на дані Бровді.

Штурми обернулися катастрофою: окупанти втратили понад 6 000 солдатів за чотири доби Окупанти здійснили 619 атак за чотири дні.

Економіка війни: 878 доларів за окупанта

Мадяр побудував СБС, як високотехнологічну екосистему, де кожен удар верифікується, а статистика аналізується за допомогою програмного забезпечення для розвідки (цей досвід він переніс із часів роботи в аграрному бізнесі).

Ефективність підрозділу вражає, адже завдяки жорстким заходам безпеки втрати серед самих операторів не перевищують 1%. При цьому співвідношення втрат на полі бою виглядає феноменально — 400 росіян на одного українського бійця.

Роберт Бровді лаконічно описує філософію сучасної війни:

Ми повинні обмінювати пластик і метал на мертвих росіян. Це найкращий обмінний курс.

За підрахунками командувача, ліквідація одного ворога коштує в середньому 878 доларів. Це концепція технологічної екосистеми з 15 взаємопов’язаних функцій — від РЕБ до дистанційного мінування, яку, як пише The Economist, генерали НАТО поки що лише намагаються осягнути.

Бровді відверто каже, що не відчуває жодних вагань щодо знищення загарбників. Для нього це питання виживання нації та захисту близьких.

Я не відчуваю жодних моральних застережень. Жодних. Людина з гвинтівкою в руці на моїй землі йде, щоб убити мене. Або я вбиваю його, або він вбиває мене. Мільйони українців, включаючи мою матір, черпають силу з того, що ми робимо, — резюмував Мадяр.

Саме здатність завдавати точних ударів там, де безсилі будь-які глушилки, стає ключовою перевагою на полі бою. Це дозволяє знищувати ворожу техніку на критично низьких дистанціях, фактично під носом у противника — на висоті до 2 метрів.

