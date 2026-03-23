Истории Рассказы

Украина уничтожает больше россиян, чем РФ мобилизует: Мадяр рассекретил шокирующие данные Кремль

Юлия Хоменко, редактор сайта 23 марта 2026, 18:20 3 мин.
Роберт Бровди заявил о стратегическом переломе на фронте
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