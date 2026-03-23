Украина уничтожает больше россиян, чем РФ мобилизует: Мадяр рассекретил шокирующие данные Кремль

Украинские беспилотники превратились в главный инструмент истощения врага, достигнув показателей, которые превышают мобилизационные возможности России. Об этом в эксклюзивном интервью британскому еженедельнику The Economist рассказал командующий Силами беспилотных систем Роберт Мадяр Бровди.

Поворотный момент: дроны опережают вербовку

По словам Бровди, зима 2024–2025 годов стала периодом стратегического перелома. Впервые количество ликвидированных оккупантов с помощью БПЛА превысило число новых рекрутов, которых Кремль успевает привлекать в ряды своей армии.

— Декабрь стал поворотным моментом, первым месяцем, когда подтвержденные потери России от украинских беспилотников превысили количество завербованных. С начала зимы украинские беспилотники убили или вывели из строя как минимум на 8 776 солдат больше, чем Россия заменила. Россия продолжает захватывать мало территорий при таких потерях, — отмечает издание, ссылаясь на данные Бровди.

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Экономика войны: 878 долларов за оккупанта

Мадяр выстроил СБ, как высокотехнологичную экосистему, где каждый удар верифицируется, а статистика анализируется с помощью программного обеспечения для разведки (этот опыт он перенес из времен работы в аграрном бизнесе).

Эффективность подразделения впечатляет, ведь благодаря жестким протоколам безопасности потери среди самих операторов не превышают 1%. При этом соотношение потерь на поле боя выглядит феноменально — 400 россиян на одного украинского бойца.

Роберт Бровди лаконично описывает философию современной войны:

Мы должны обменивать пластик и металл на мертвых россиян. Это лучший обменный курс.

По подсчетам командующего, ликвидация одного врага стоит в среднем 878 долларов. Это концепция технологической экосистемы из 15 взаимосвязанных функций — от РЭБ до дистанционного минирования, которую, как пишет The Economist, генералы НАТО пока лишь пытаются осознать.

О моральном аспекте и мотивации

Бровди откровенно говорит, что не испытывает никаких колебаний относительно уничтожения захватчиков. Для него это вопрос выживания нации и защиты близких.

Я не испытываю никаких моральных предостережений. Никаких. Человек с винтовкой в руке на моей земле идет, чтобы убить меня. Либо я убиваю его, либо он убивает меня. Миллионы украинцев, включая мою мать, черпают силу в том, что мы делаем, — резюмировал Мадяр.

Именно способность наносить точные удары там, где бессильны любые глушилки, становится ключевым преимуществом на поле боя. Это позволяет уничтожать вражескую технику на критически низких дистанциях, фактически под носом у противника — на высоте до 2 метров. Читай, как дроны на оптоволокне меняют ход боев уже сейчас.

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