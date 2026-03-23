Штурмы обернулись катастрофой: оккупанты потеряли более 6 000 солдат за четыре дня

Март 2026 года стал временем чрезвычайного испытания для украинской оборонной линии. Всего за четверо суток, в период с 17 по 20 марта, интенсивность наступательных действий врага достигла своего пика.

Российское командование бросило колоссальные ресурсы, пытаясь прорвать фронт сразу на нескольких стратегических участках. За этот критически короткий промежуток времени оккупационные войска провели невероятное количество атак — 619 штурмовых действий.

Ситуация по всей линии соприкосновения превратилась в непрерывный бой высокой интенсивности, где каждый метр земли стал ареной ожесточенного противостояния. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский в фейсбуке.

Основные направления вражеского удара и количество атак

Главный кулак своего нашествия агрессор сосредоточил на Покровском и Александровском направлениях, где количество столкновений было наибольшим. На Покровском участке зафиксировали 163 массированные атаки, в то время как Александровское направление содрогалось от 96 вражеских попыток прорыва. Не менее критической оставалась обстановка вблизи Константиновки, где захватчики совершили 84 штурма.

— В течение четырех суток этой недели, с 17 по 20 марта 2026 года, повышалась интенсивность наступательных действий врага. Враг пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого соприкосновения развернулись ожесточенные бои. Всего враг за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий, — отметил Сырский.

Одновременно с этим Очеретинский, Лиманский и Купянский участки фронта приняли на себя еще более полутора сотен боевых столкновений. Это свидетельствовало о масштабной попытке РФ перехватить стратегическую инициативу по всей протяженности боевого соприкосновения.

Провал наступления РФ в марте 2026: Сырский назвал потери

Цена этой попытки весеннего наступления стала для агрессора настоящей катастрофой. Командование войск РФ сознательно бросило в мясные штурмы десятки тысяч солдат, надеясь на ухудшение погодных условий.

Оккупанты рассчитывали, что непогода помешает работе украинской аэроразведки и беспилотных систем, но эти просчеты привели к ужасным последствиям для них самих.

За четыре дня интенсивных боев враг потерял более 6 090 военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Если же оценивать общие потери агрессора за неделю, эта цифра достигает более 8 710 человек, что является одним из самых высоких показателей за последнее время.

Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи. Успех в отражении нашествия стал возможен благодаря своевременным управленческим решениям и невероятному мужеству украинских защитников. На многих участках украинские воины не только остановили врага, но и перехватили инициативу, применяя тактику активной обороны.

Стоит заметить, что ранее Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что РФ не сможет начать успешное мартовское наступление.

