Сюрреалистичные кадры современной войны: российские войска попытались начать весенне-летнюю наступательную кампанию, бросив в бой конные подразделения. Рассчитывая на густой мартовский туман и старые армейские каноны невидимости, враг задействовал всадников вместе с мотоциклистами и бронетехникой.
Однако кавалерийский марш-бросок закончился для захватчиков катастрофой. О деталях разгрома сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадяр).
Туманная авантюра: почему ставка на невидимость провалилась
Резкое изменение погоды 17–18 марта на отрезке фронта длиной ровно в 100 километров (от Родинского до Гуляйполя) подтолкнуло противника к активным действиям. Используя плотную морось как природную ширму, вражеские штурмовые группы надеялись незаметно приблизиться к украинским позициям.
Ставка на туман могла бы сработать в прошлом веке, но в эпоху тепловизионных дронов она стала для оккупантов ловушкой. Первые группы захватчиков, которые заранее законсервировались на позициях, были обнаружены и уничтожены еще до полуночи 17 марта. Дроны встретили врага на этапе выхода, положив более сотни штурмовиков лицом в грязь еще до начала основной фазы наступления.
Хронология разгрома: 900 двухсотых и трехсотых за 36 часов
На рассвете 17 марта враг газанул одновременно на десятке участков. В бой бросили всё, что могло двигаться: пехоту, мотоциклы, тяжелую броню и даже лошадей. Однако Птахи Мадяра СБС вместе со смежными подразделениями устроили врагу настоящую охоту с неба.
Статистика потерь оккупантов только на счету этого подразделения впечатляет:
- 17 марта: более 500 выведенных из строя захватчиков (292 — безвозвратные потери, 221 — раненые);
- 18 марта (по состоянию на 12:00): список пополнили еще 277 человек (141 — двухсотые, 136 — трехсотые).
Всего за полтора суток только одно подразделение зафиксировало более 900 удачных попаданий. Как отмечает Мадяр, общие потери врага на этом отрезке значительно выше, ведь дронщики других бригад и пехота на земле отработали жирно и непревзойденно.
Ни метра уступок: оборона выстояла
Несмотря на колоссальное давление и использование экзотических средств наступления, украинские защитники не сдали ни одной позиции на 100-километровом участке. Ни одной из штурмовых групп, включая всадников, не удалось пробить линию обороны за эти полтора суток.
— Весенне-летнее наступление врага можно считать частично раскупоренным еще на старте. Но держим строй — до конца марта впереди еще тяжелый и длительный махач, — резюмировал командующий.
