Оккупанты пошли в наступление на лошадях под Покровском и Гуляйполем — Мадяр

Сюрреалистичные кадры современной войны: российские войска попытались начать весенне-летнюю наступательную кампанию, бросив в бой конные подразделения. Рассчитывая на густой мартовский туман и старые армейские каноны невидимости, враг задействовал всадников вместе с мотоциклистами и бронетехникой.

Однако кавалерийский марш-бросок закончился для захватчиков катастрофой. О деталях разгрома сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадяр).

Туманная авантюра: почему ставка на невидимость провалилась

Резкое изменение погоды 17–18 марта на отрезке фронта длиной ровно в 100 километров (от Родинского до Гуляйполя) подтолкнуло противника к активным действиям. Используя плотную морось как природную ширму, вражеские штурмовые группы надеялись незаметно приблизиться к украинским позициям.

Ставка на туман могла бы сработать в прошлом веке, но в эпоху тепловизионных дронов она стала для оккупантов ловушкой. Первые группы захватчиков, которые заранее законсервировались на позициях, были обнаружены и уничтожены еще до полуночи 17 марта. Дроны встретили врага на этапе выхода, положив более сотни штурмовиков лицом в грязь еще до начала основной фазы наступления.

Хронология разгрома: 900 двухсотых и трехсотых за 36 часов

На рассвете 17 марта враг газанул одновременно на десятке участков. В бой бросили всё, что могло двигаться: пехоту, мотоциклы, тяжелую броню и даже лошадей. Однако Птахи Мадяра СБС вместе со смежными подразделениями устроили врагу настоящую охоту с неба.

Статистика потерь оккупантов только на счету этого подразделения впечатляет:

17 марта: более 500 выведенных из строя захватчиков (292 — безвозвратные потери, 221 — раненые);

18 марта (по состоянию на 12:00): список пополнили еще 277 человек (141 — двухсотые, 136 — трехсотые).

Всего за полтора суток только одно подразделение зафиксировало более 900 удачных попаданий. Как отмечает Мадяр, общие потери врага на этом отрезке значительно выше, ведь дронщики других бригад и пехота на земле отработали жирно и непревзойденно.

Ни метра уступок: оборона выстояла

Несмотря на колоссальное давление и использование экзотических средств наступления, украинские защитники не сдали ни одной позиции на 100-километровом участке. Ни одной из штурмовых групп, включая всадников, не удалось пробить линию обороны за эти полтора суток.

— Весенне-летнее наступление врага можно считать частично раскупоренным еще на старте. Но держим строй — до конца марта впереди еще тяжелый и длительный махач, — резюмировал командующий.

