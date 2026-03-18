Окупанти пішли в наступ на конях під Покровськом та Гуляйполем — Мадяр

Сюрреалістичні кадри сучасної війни: російські війська спробували розпочати весняно-літню наступальну кампанію, кинувши в бій кінні підрозділи. Розраховуючи на густий березневий туман та старі армійські канони невидимості, ворог задіяв вершників разом із мотоциклістами та бронетехнікою.

Проте кавалерійський марш-кидок закінчився для загарбників катастрофою. Про деталі розгрому повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді (позивний Мадяр).

Туманна авантюра: чому ставка на невидимість провалилася

Різка зміна погоди 17–18 березня на відрізку фронту довжиною рівно у 100 кілометрів (від Родинського до Гуляйполя) підштовхнула противника до активних дій. Використовуючи щільну мряку як природну ширму, ворожі штурмові групи сподівалися непомітно наблизитися до українських позицій.

Ставка на туман мала б спрацювати у минулому столітті, але в епоху тепловізійних дронів вона стала для окупантів пасткою. Перші групи загарбників, які заздалегідь законсервувалися на позиціях, були виявлені та знищені ще до опівночі 17 березня. Дрони зустріли ворога на етапі виходу, поклавши понад сотню штурмовиків обличчям у багнюку ще до початку основної фази наступу.

Хронологія розгрому: 900 двохсотих та трьохсотих за 36 годин

Вдосвіта 17 березня ворог газнув одночасно на десятку ділянок. У бій кинули все, що могло рухатися: піхоту, мотоцикли, важку броню та навіть коней. Проте Птахи Мадяра СБС разом із суміжними підрозділами влаштували ворогу справжнє полювання з неба.

Статистика втрат окупантів лише на рахунку цього підрозділу вражає:

17 березня: понад 500 виведених із ладу загарбників (292 — безповоротні втрати, 221 — поранені);

18 березня (станом на 12:00): список поповнили ще 277 осіб (141 — 200-ті, 136 — 300-ті).

Загалом за півтори доби лише один підрозділ зафіксував понад 900 вдалих влучань. Як зазначає Мадяр, загальні втрати ворога на цьому відтинку значно вищі, адже дронщики інших бригад та піхота на землі відпрацювали жирно та неперевершено.

Жодного метра поступок: оборона встояла

Попри колосальний тиск та використання екзотичних засобів наступу, українські захисники не здали жодної позиції на 100-кілометровій ділянці. Жодна зі штурмових груп, включно з вершниками, не змогла пробити лінію оборони за ці півтори доби.

— Весняно-літній наступ ворога можна вважати частково розкоркованим ще на старті. Але тримаймо стрій — до кінця березня попереду ще важкий і тривалий махач, — резюмував командувач.

