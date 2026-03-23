Штурми обернулися катастрофою: окупанти втратили понад 6 000 солдатів за чотири доби

Березень 2026 року став часом надзвичайного випробування для української оборонної лінії. Лише за чотири доби, у період із 17 до 20 березня, інтенсивність наступальних дій ворога сягнула свого піка.

Російське командування кинуло колосальні ресурси, намагаючись прорвати фронт одразу на кількох стратегічних ділянках. За цей критично короткий проміжок часу окупаційні війська провели неймовірну кількість атак — 619 штурмових дій.

Ситуація по всій лінії зіткнення перетворилася на безперервний бій високої інтенсивності, де кожен метр землі став ареною запеклого протистояння. Про це головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив у фейсбуці.

Основні напрямки ворожого удару та кількість атак

Головний кулак своєї навали агресор зосередив на Покровському та Олександрівському напрямках, де кількість зіткнень була найбільшою. На Покровській ділянці зафіксували 163 масовані атаки, тоді як Олександрівський напрямок здригався від 96 ворожих спроб прориву. Не менш критичною залишалася обстановка поблизу Костянтинівки, де загарбники здійснили 84 штурми.

— Протягом чотирьох діб цього тижня, із 17 до 20 березня 2026 року, підвищувалася інтенсивність наступальних дій ворога. Ворог намагався прорвати оборонні порядки наших військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Загалом ворог за ці чотири дні провів 619 штурмових дій, — зазначив Сирський.

Одночасно з цим Очеретинський, Лиманський та Куп’янський відтинки фронту прийняли на себе ще понад півтори сотні бойових зіткнень. Це свідчило про масштабну спробу РФ перехопити стратегічну ініціативу по всій довжині бойового зіткнення.

Провал наступу РФ у березні 2026: Сирський назвав втрати

Ціна цієї спроби весняного наступу стала для агресора справжньою катастрофою. Командування військ РФ свідомо кинуло у м’ясні штурми десятки тисяч солдатів, сподіваючись на погіршення погодних умов.

Окупанти розраховували, що негода завадить роботі української аеророзвідки та безпілотних систем, але ці прорахунки призвели до жахливих наслідків для них самих.

За чотири дні інтенсивних боїв ворог втратив понад 6 090 військовослужбовців убитими та важкопораненими. Якщо ж оцінювати загальні втрати агресора за тиждень, ця цифра сягає понад 8 710 осіб, що є одним із найвищих показників за останній час.

Попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Успіх у відбитті навали став можливим завдяки вчасним управлінським рішенням та неймовірній мужності українських захисників.На багатьох ділянках українські воїни не лише зупинили ворога, а й перехопили ініціативу, застосовуючи тактику активної оборони.

Варто зауважити, що раніше Президент Володимир Зеленський наголошував на тому, що РФ не зможе розпочати успішний березневий наступ.

