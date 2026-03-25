Укрзалізниця оприлюднила правила безпечної евакуації пасажирів під час обстрілів

З огляду на посилення загроз для залізничної інфраструктури національний перевізник Укрзалізниця оприлюднив оновлений алгоритм дій для пасажирів у разі виникнення небезпеки під час рейсу.

Компанія впровадила систему цілодобового моніторингу загроз у реальному часі. Протокол евакуації розроблений для того, щоб у критичній ситуації вагон не перетворився на пастку, а процес виходу людей був максимально організованим та швидким.

Новий протокол безпеки на залізниці: як діяти пасажирам у разі загрози під час рейсу

Процес евакуації розпочинається виключно за командою персоналу поїзда, якщо загроза зафіксована безпосередньо поблизу конкретного рейсу. Отримавши сигнал про підвищену небезпеку від провідника, пасажири мають діяти оперативно, але без паніки:

Одягнутися відповідно до погоди, взяти документи, мобільний телефон та зарядні пристрої.

Якщо пасажир потребує допомоги під час виходу (через фізичні обмеження, наявність маленьких дітей тощо), про це слід заздалегідь сповістити провідника.

До повної зупинки поїзда та отримання подальших вказівок заборонено самовільно залишати купе або переміщатися між вагонами.

Після того як поїзд здійснив безпекову зупинку, починається етап безпосереднього залишення вагонів. Головним правилом тут є відмова від габаритного багажу. Укрзалізниця наполегливо закликає залишати валізи в поїзді, беручи з собою лише критично важливі дрібниці, як-от іграшку для дитини (для психологічного спокою) або ковдру в холодну пору року.

Під час виходу необхідно уникати тисняви, допомагати пасажирам похилого віку та в жодному разі не стрибати на колії безпосередньо під колеса. Важливо постійно пильнувати за можливим рухом зустрічних поїздів на сусідніх коліях.

Опинившись зовні, пасажири мають прямувати за провідником або представником вокзалу до найближчого укриття. Категорично заборонено скупчуватися біля вагонів, оскільки вони є потенційною ціллю. Якщо вибух стався безпосередньо під час переміщення, протокол безпеки передбачає такі кроки:

Лягти обличчям до землі, щоб мінімізувати площу ураження уламками.

Накрити голову руками або підручними речами (сумкою, курткою).

Тримати рот відкритим — це допомагає зрівняти тиск і вберегти барабанні перетинки від контузії під час потужної вибухової хвилі.

Повернення до вагонів дозволяється лише після офіційної вказівки, яку нададуть через мегафон, свистком або голосом. Чітке дотримання цих правил є запорукою збереження життя, адже кожна секунда в умовах обстрілу є вирішальною.

