Поїзди Інтерсіті Київ — Харків курсуватимуть із пересадками до кінця березня: причини змін

Пасажири, які подорожують залізничним маршрутом Київ — Харків, зіткнулися з тимчасовими змінами у логістиці. Наразі швидкісні поїзди Інтерсіті курсують лише до Полтави, де для подорожувальників організовано зручні стикувальні маршрути до Харкова у спальних вагонах. Про це повідомили в УЗ.

Чому Укрзалізниця змінила графік

Останні тижні стали викликом для залізничного сполучення на цьому напрямку. Через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою змушені були переходити на тягу резервних тепловозів. Це спричинило систематичні затримки, які подекуди сягали трьох годин. Як наслідок, пасажири часто прибували до Харкова вже після початку комендантської години, що створювало значні незручності.

Для того щоб забезпечити вчасне прибуття та стабільність розкладу, перевізник тимчасово переглянув схему руху:

Швидкісний Інтерсіті доїжджає до Полтави.

На станції Полтава відбувається пересадка на стикувальні поїзди зі спальними вагонами, які прямують до Харкова.

Коли чекати відновлення

Наразі на залізничній ділянці тривають активні відновлювальні роботи та посилюються безпекові заходи. Головна мета — забезпечити безперебійне живлення для електропоїздів.

За планом Укрзалізниці, повноцінне пряме курсування Інтерсіті до Харкова має бути відновлено до кінця березня.

Важливо зазначити, що ці обмеження стосуються виключно швидкісних поїздів Інтерсіті. Усі інші регулярні рейси з/до Харкова курсують за звичним графіком, без змін у маршрутах чи пересадок.

