Поезда Интерсити Киев — Харьков будут курсировать с пересадками до конца марта: причины перемен

Пассажиры, путешествующие по железнодорожному маршруту Киев — Харьков, столкнулись с временными изменениями в логистике. На данный момент скоростные поезда Интерсити курсируют только до Полтавы, где для путешественников организованы удобные стыковочные маршруты до Харькова в спальных вагонах. Об етом собщили в УЗ.

Почему Укрзалізниця изменила график

Последние недели стали вызовом для железнодорожного сообщения на этом направлении. Из-за ограничений энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой вынуждены были переходить на тягу резервных тепловозов. Это привело к систематическим задержкам, которые местами достигали трех часов. Как следствие, пассажиры часто прибывали в Харьков уже после начала комендантского часа, что создавало значительные неудобства.

Для того чтобы обеспечить своевременное прибытие и стабильность расписания, перевозчик временно пересмотрел схему движения:

Скоростной Интерсити доезжает до Полтавы.

На станции Полтава происходит пересадка на стыковочные поезда со спальными вагонами, которые следуют в Харьков.

Когда ждать восстановления

Сейчас на железнодорожном участке продолжаются активные восстановительные работы и усиливаются меры безопасности. Главная цель — обеспечить бесперебойное питание для электропоездов.

По плану Укрзализныци, полноценное прямое курсирование Интерсити в Харьков должно быть возоновлено до конца марта.

Важно отметить, что эти ограничения касаются исключительно скоростных поездов Интерсити. Все остальные регулярные рейси из/в Харьков курсируют по обычному графику, без изменений в маршрутах или пересадок.

