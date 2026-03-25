Укрзалізниця обнародовала правила безопасной эвакуации пассажиров во время обстрелов

Учитывая увеличение угроз для железнодорожной инфраструктуры, национальный перевозчик Укрзалізниця обнародовал обновленный алгоритм действий для пассажиров в случае возникновения опасности во время рейса.

Компания внедрила систему круглосуточного мониторинга угроз в реальном времени. Протокол эвакуации разработан для того, чтобы в критической ситуации вагон не превратился в ловушку, а процесс выхода людей был максимально организован и быстр.

Новый протокол безопасности на железной дороге: как действовать пассажирам в случае угрозы во время рейса

Процесс эвакуации начинается исключительно по команде персонала поезда, если угроза зафиксирована в непосредственной близости от конкретного рейса. Получив сигнал о повышенной опасности от проводника, пассажиры должны действовать оперативно, но без паники:

Одеться в соответствии с погодой, взять документы, мобильный телефон и зарядные устройства.

Если пассажир нуждается в помощи при выходе (через физические ограничения, наличие маленьких детей и т. п.), об этом следует заранее известить проводника.

До полной остановки поезда и получения дальнейших указаний запрещено самовольно покидать купе или перемещаться между вагонами.

После того как поезд совершил остановку безопасности, начинается этап непосредственного покидания вагонов. Главным правилом здесь есть отказ от габаритного багажа. Укрзалізниця настойчиво призывает оставлять чемоданы в поезде, беря с собой лишь критически важные мелочи, например игрушку для ребенка (для психологического покоя) или одеяло в холодное время года.

При выходе необходимо избегать давки, помогать пожилым пассажирам и ни в коем случае не прыгать на пути непосредственно под колеса. Важно постоянно следить за возможным движением встречных поездов на соседних путях.

Оказавшись снаружи, пассажиры должны следовать за проводником или представителем вокзала до ближайшего укрытия. Категорически запрещено скапливаться у вагонов, поскольку они являются потенциальной целью. Если взрыв произошел непосредственно во время перемещения, протокол безопасности предусматривает следующие шаги:

Лечь лицом к земле, чтобы минимизировать площадь поражения обломками.

Накрыть голову руками или подручными вещами (сумкой, курткой).

Держать рот открытым — это помогает уравнять давление и уберечь барабанные перепонки от контузии во время мощной взрывной волны.

Возвращение к вагонам разрешается только после официального указания, которое будет предоставлено через мегафон, свистком или голосом. Четкое соблюдение этих правил является залогом сохранения жизни, ведь каждая секунда в условиях обстрела является решающей.

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