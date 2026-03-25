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Укрзалізниця обнародовала правила безопасной эвакуации пассажиров во время обстрелов

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 25 марта 2026, 11:10 3 мин.
правила безопасности укрзализныця
Фото Depositphotos

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