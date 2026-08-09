Соответственно биологическому полу: в Британии изменили правила доступа в туалеты

В Великобритании вступили в силу рекомендации, согласно которым доступ в туалеты, раздевалки и другие пространства должен соответствовать биологическому полу человека. Кодекс, опубликованный Комиссией по равенству и правам человека (EHRC), определяет, что трансгендерные люди должны использовать гендерно-нейтральные помещения, или соответствующие их биологическому полу.

Об этом сообщает BBC.

В Британии изменили правила пользования туалетами: что известно

В Британии теперь доступ к туалетам, раздевалкам, центрам для жертв изнасилования и другим пространствам, которые разделяют на мужские и женские, должен соответствовать биологическому полу человека.

Такие нормы начали действовать в Англии, Уэльсе и Шотландии, несмотря на сопротивление некоторых депутатов. Это произошло через 16 месяцев после того, как Верховный суд Великобритании постановил, что пол в законе о равенстве означает биологический пол, а не гендер. Этот закон о равенстве должен обеспечивать защиту людей как на основании биологического пола, так и изменения пола.

Сообщается, что активисты, защищающие права трансгендеров, назвали новые нормы нерабочими.

Так, новые правила определяют, что трансгендерная женщина, то есть человек, родившейся биологическим мужчиной и идентифицирующий себя как женщина, не должен пользоваться пространствами, предназначенными только для женщин. А трансгендерный мужчина, соответственно, не должен пользоваться пространствами, предназначенными только для мужчин.

Но при этом в кодексе отмечено, что в случае принуждения трансгендерного лица к пользованию услугами, связанными с его биологическим полом, можно будет говорить о дискриминации. Поэтому гендерно-нейтральные пространства являются альтернативой.

Также сообщается, что, по мнению трансгендерных людей, они должны иметь возможность пользоваться услугами, соответствующими их способу идентификации и образа жизни, а не их биологическому полу.

Отмечается, что Северная Ирландия пользуется отдельным законодательством о равенстве и сейчас изучает влияние решения Верховного Суда на него.

Ранее мы публиковали историю трансгендерного человека, который решился на гормональную терапию и наконец стал счастливым.

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