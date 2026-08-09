С Днем строителя! Приятные и теплые поздравления в прозе и стихах — подборка

9 августа 2026 в Украине отмечают День строителя. Это люди, которые строят нам крепкое и уверенное будущее, дарят уют. Читай искренние и приятные поздравления с Днем строителя в нашем материале.

С Днем строителя! Искренние и приятные поздравления в прозе и стихах

Если ты знаешь трудолюбивого строителя, который ответственно и честно относится к своей работе, поздравь его с профессиональным праздником! Мы подготовили для тебя теплые и приятные поздравления в стихах и прозе.

Выбирай то, что понравилось больше всего, и пожелай всего самого лучшего в этот день.

Поздравляю с Днем строителя! Пусть у тебя всегда получается все на 100% и работа дарит радость. Чтобы проекты были успешными, а жизнь — счастливой!

счастливой! С Днем строителя! Желаю творческих успехов, воплощения всех замыслов и достижения самых высоких вершин!

С Днем строителя! В профессиональный праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, интересных проектов и довольных клиентов!

Поздравляю с Днем строителя! Твой труд — это фундамент общества, а руки — это творцы новых идей! Спасибо за талант и качественную работу!

это фундамент общества, а руки это творцы новых идей! Спасибо за талант и качественную работу! Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю здоровья, мирного неба и достатка!

Поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый твой день будет как новый проект – интересный, прибыльный и с хорошим завершением. И чтобы заказчики всегда были щедры, а начальство — в хорошем настроении.

С праздником тебя! Пусть твоя жизнь будет построена всегда с хорошей планировкой — чтобы и счастье, и успех имели отдельную комнату.

Поздравляю тебя с праздником! Пусть каждый день доставляет радость от того, что ты строишь не только стены, но и будущее. Крепкого здоровья, финансового достатка и гармонии в душе.

Поздравления с Днем строителя в стихах

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли. Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко.

Жизни яркой — на работе,

Дома — ласки и тепла!

Поздравляем вас сегодня.

Будьте счастливы всегда!

За теплые дома мы вас благодарим,

За красоту на улице спасибо говорим,

Сегодня вас, строители, все мы поздравляем,

Здоровья, позитива, сил искренне желаем,

Желаем вам богатства, наград больших, почета,

Чтоб была удачной и ровной дорога!

В этот день также профессиональный праздник у ветеринаров. Не забудь поздравить врача своего пушистика. Читай подробно о Дне ветеринара.

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