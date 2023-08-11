С Днем строителя! Приятные и теплые поздравления в прозе и стихах — подборка

13 августа в Украине отмечают День строителя. Это люди, которые строят нам крепкое и уверенное будущее, дарят уют. Читай искренние и приятные поздравления с Днем строителя в нашем материале.
Если ты знаешь трудолюбивого строителя, который ответственно и честно относится к своей работе, поздравь его с профессиональным праздником! Мы подготовили для тебя теплые и приятные поздравления в стихах и прозе.
Выбирай то, что понравилось больше всего, и пожелай всего самого лучшего в этот день.
Постройте жизнь свою красивоИз ярких камешков любви.И всё пусть будет вам под силу,Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,Пусть станет крепостью семья,В труде не будет отдых лишним.Ура строителям, друзья!
Постройте жизнь свою красивоИз ярких камешков любви.И всё пусть будет вам под силу,Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,Пусть станет крепостью семья,В труде не будет отдых лишним.Ура строителям, друзья!
Всем строителям желаемСтроить быстро и легко,Чтобы ваши все проблемыУходили далеко.Жизни яркой — на работе,Дома — ласки и тепла!Поздравляем вас сегодня.Будьте счастливы всегда!
Всем строителям желаемСтроить быстро и легко,Чтобы ваши все проблемыУходили далеко.Жизни яркой — на работе,Дома — ласки и тепла!Поздравляем вас сегодня.Будьте счастливы всегда!
За теплые дома мы вас благодарим,За красоту на улице спасибо говорим,Сегодня вас, строители, все мы поздравляем,Здоровья, позитива, сил искренне желаем,Желаем вам богатства, наград больших, почета,Чтоб была удачной и ровной дорога!
За теплые дома мы вас благодарим,За красоту на улице спасибо говорим,Сегодня вас, строители, все мы поздравляем,Здоровья, позитива, сил искренне желаем,Желаем вам богатства, наград больших, почета,Чтоб была удачной и ровной дорога!
В этот день также профессиональный праздник у ветеринаров. Не забудь поздравить врача своего пушистика. Читай подробно о Дне ветеринара.
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