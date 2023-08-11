Праздники

С Днем строителя! Приятные и теплые поздравления в прозе и стихах — подборка

Анастасия Грубрина, редактор сайта 11 августа 2023, 17:15
З Днем будівельника! Щирі та приємні привітання у прозі та віршах
Фото: Pexels

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