День строителя 2025: поздравь тех, кто отстраивает страну

Фото Pexels День строителя — профессиональный праздник для всех представителей этой профессии: инженеров, прорабов, ремонтных специалистов, рабочих ЖКХ и других структур, относящихся к сфере строительства. Вікна-Новини подготовили для тебя самое интересное — историю праздника и поздравления для строителей.Когда день строителя в Украине В 2025 году украинцы отметят День строителя 10 августа. Праздник отмечают всегда во второе воскресенье августа, поэтому дата переменна. Идея отмечать этот праздник возникла еще в 1956 году. Сначала было создано соответствующее постановление Совета Министров СССР. А затем его подписал Президиум Верховной Рады Украины. В независимой Украине праздник подтвердили Указом Президента Украины №273/93 от 22 июля 1993 года. Согласно указу президента, праздник в Украине называется День строителя и отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Перед строителями и всеми причастными к этой профессии встала важная миссия — отстроить Украину и сделать это лучше, чем было: технологичнее, инновационнее, крепче. Так что 10 августа не забудь поздравить строителей с профессиональным праздником, ведь их руками строится не только жилье, но и вся Украина. А подробнее об истории праздника читай дальше. Читать по теме Спасает не только каска. Что следует положить в аптечку строителя Чтобы сохранить жизнь: что должно лежать в аптечке строителя. Профессия строителя: перспективы Строитель — важная профессия, однако она создает потенциальный риск для жизни. Известно, что ее представители могут получить серьезные травмы, особенно это касается тех, кто причастен к выполнению строительных работ.И все же строители работают, чтобы создавать качественное жилье для украинцев. Даже, несмотря на обстрелы, они помогают украинцам ремонтировать жилье, которое пострадало от атак. Профессия строителя сейчас очень возросла в ценности и оплате труда. Их не хватает, ведь страна не только восстанавливает старое, но и активно строит новое. Так что зарплаты строителей стабильно растут. По состоянию на 2025 год, эта профессия является одной из самых востребованных в Украине. Поздравления с Днем строителя своими словами С Днем строителя! Желаю тебе, чтобы каждый проект был успешным и высокооплачиваемым! У тебя золотые руки! Пусть работа доставляет только искреннее удовольствие. Поздравляю тебя с профессиональным праздником — Днем строителя! Пусть каждый научится уважать твою работу, ведь ты создаешь, а не разрушаешь! Творческого вдохновения и состоятельных клиентов! Дорогие строители, с вашим праздником! Вы каждый день создаете наше будущее! Пусть ваши руки никогда не устают! С Днем строителя! Желаю, чтобы каждый построенный дом был надежным и прочным. Спасибо, что строишь Украину! Сердечно поздравляю с Днем строителя! Пусть все твои усилия оборачиваются успехами! Желаю крепкого здоровья, благополучия и неистощимой энергии! Раньше мы делились, какие еще профессиональные праздники будут в августе 2025 года. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter