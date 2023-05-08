Спасает не только каска. Что следует положить в аптечку строителя

Сейчас в Украине множество разрушенных и поврежденных домов. Одни подлежат реконструкции, а на месте других будут строить новые. Так или иначе — работы у строителей будет немало.
Но строительство — одно из самых опасных мест для работы гражданских. Поэтому нужно как следует позаботиться о своей безопасности и речь идет не только о каске.
Что должно лежать в аптечке у строителя, рассказали инструкторы тренингов по оказанию первой помощи организации FAST и волонтерской организацией Строим Украину вместе на платформе Береги себя.
Согласно статистике Управления по охране труда Министерства труда США (OSHA), существует четыре наибольшие опасности, которые могут приводить к фатальным последствиям в 65% случаев на стройке:
Поэтому, прежде всего, аптечка для строительных команд должна содержать средства, которые помогут спасти жизнь. Ведь каска не остановит массивное кровотечение, а зеленка не запустит сердце.
На строительстве происходит немало несчастных случаев, а если правильно и своевременно оказать первую помощь, жизнь пострадавшего можно сохранить.
Если ты работаешь на строительстве, следует подготовить аптечку, чтобы быть готовым ко всему. Она должна быть рассчитана на все возможные виды травм, мобильной и соответствовать количеству строителей (-ниц).
По закону, строительные площадки на 300 и более человек должны быть оборудованы медицинским пунктом. Именно на таких пунктах наличие автоматического внешнего дефибриллятора обязательно.
Если на строительстве используются уникальные химические вещества, или строительство нестандартное: тоннели, мосты и т.д., убедись, что аптечка содержит средства помощи, соответствующие рискам.
Дома тоже можно получить сложные травмы. Чтобы в случае чего иметь возможность быстро оказать помощь, следует быть подготовленным (-ой). Читай, что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.