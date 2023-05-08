Спасает не только каска. Что следует положить в аптечку строителя

Сейчас в Украине множество разрушенных и поврежденных домов. Одни подлежат реконструкции, а на месте других будут строить новые. Так или иначе — работы у строителей будет немало.

Но строительство — одно из самых опасных мест для работы гражданских. Поэтому нужно как следует позаботиться о своей безопасности и речь идет не только о каске.

Что должно лежать в аптечке у строителя, рассказали инструкторы тренингов по оказанию первой помощи организации FAST и волонтерской организацией Строим Украину вместе на платформе Береги себя.

Опасности строительства: какие травмы приводят к смерти

Согласно статистике Управления по охране труда Министерства труда США (OSHA), существует четыре наибольшие опасности, которые могут приводить к фатальным последствиям в 65% случаев на стройке:

падение с высоты;

поражение электрическим током;

сдавливание подвижной техникой и/или оборудованием;

удары движущимися или колеблющимися объектами.

Поэтому, прежде всего, аптечка для строительных команд должна содержать средства, которые помогут спасти жизнь. Ведь каска не остановит массивное кровотечение, а зеленка не запустит сердце.

Что должно лежать в аптечке строителя

На строительстве происходит немало несчастных случаев, а если правильно и своевременно оказать первую помощь, жизнь пострадавшего можно сохранить.

Если ты работаешь на строительстве, следует подготовить аптечку, чтобы быть готовым ко всему. Она должна быть рассчитана на все возможные виды травм, мобильной и соответствовать количеству строителей (-ниц).

Для остановки кровотечения

Турникеты для остановки массивных кровотечений. Используй только сертифицированное оборудование, избегай турникетов китайского производства и подделок.

Гемостатические бинты для остановки массивных кровотечений.

Бандажи с давящими элементами для остановки кровотечений.

Бинты хорошего качества: прошитые, компрессионные, синтетические. Нужны для перевязки и остановки кровотечений.

При остановке сердца

Маски для сердечно-легочной реанимации. Может пригодиться при поражении током или при другом состоянии.

На больших строительных площадках этот перечень может дополнять автоматический внешний дефибриллятор. Он может помочь при повреждениях электрическим током или внезапной остановке сердца по другим причинам.

По закону, строительные площадки на 300 и более человек должны быть оборудованы медицинским пунктом. Именно на таких пунктах наличие автоматического внешнего дефибриллятора обязательно.

При переломах или ожогах

Шейные воротники для иммобилизации шейного отдела позвоночника, например из-за повреждения вследствие падения.

Фиксационные косынки, армированный скотч и эластичные бинты для фиксации шин.

Жесткие ноши для эвакуации пострадавшего. Не всегда спасательная команда, которая прибывает по вызову на строительство, будет иметь необходимое оборудование для передвижения пострадавшего.

Гидрогелевые повязки для помощи при ожогах.

Прочие лекарственные средства и инструменты

Ножницы, которые предназначены для разрезания одежды.

Фонарик для дополнительного освещения. Это поможет спасателям быть автономными, в условиях стресса они не должны тратить время на поиск света.

Медицинские перчатки для защиты спасателя от возможных инфекций.

Набор для контроля температуры: термоодеяла, тепловые химические грелки, электронный термометр, химические холодовые пакеты для понижения температуры тела. Часто строители могут перегреться или получить обморожение

Растворы для промывания глаз: физраствор или специальные растворы, такие как Дифотерин.

Большое количество пластырей разных размеров и форм.

Несколько медицинских пинцетов.

Несколько видов антисептиков: с содержанием спирта и без.

Также эксперты порекомендовали дополнить аптечки средствами помощи при проницательных повреждениях легких, например, наклейки на грудную клетку с клапанами.

Если на строительстве используются уникальные химические вещества, или строительство нестандартное: тоннели, мосты и т.д., убедись, что аптечка содержит средства помощи, соответствующие рискам.

Дома тоже можно получить сложные травмы. Чтобы в случае чего иметь возможность быстро оказать помощь, следует быть подготовленным (-ой). Читай, что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять.

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