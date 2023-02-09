Неотложная помощь у тебя под рукой — что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять

Во время войны наша жизнь стала еще более непредсказуемой, чем обычно, а поэтому нужно быть готовыми к различным возможным ситуациям.
У каждого(-ой) должна быть своя домашняя аптечка на все случаи жизни, которую нужно грамотно сложить и периодически обновлять.
В этом может помочь справочник эквивалентности лекарственных средств rx.ua, содержащий информацию о препаратах с доказанной эффективностью.
Министерство здравоохранения Украины рекомендует всегда держать в домашней аптечке:
Кроме этого, в аптечку следует положить препараты, которые ты используешь регулярно при наличии хронических заболеваний. Например, это могут быть средства для снижения давления с активными веществами каптоприлом и гидрохлоротиазидом.
Нужно иметь как минимум двухнедельный, а лучше — месячный запас таких лекарств, — советуют в Минздраве.
Нужно иметь как минимум двухнедельный, а лучше — месячный запас таких лекарств, — советуют в Минздраве.
Однако антибиотики, гормональные препараты, а также препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия лучше не класть в домашнюю аптечку. Ведь перед их использованием необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.
С помощью справочника эквивалентности лекарственных средств Rx index ты можешь проверить, действительно ли твои препараты эффективные и оригинальные, имеют ли они качественные аналоги, а также сколько они стоят в Украине.
В конце концов, следует помнить, что спасает жизнь не аптечка, а умение правильно ею пользоваться. Поэтому заранее ознакомься с инструкцией и назначением препаратов, а также просматривай их срок годности по крайней мере раз в полгода.
Также следует периодически просматривать аптечку на наличие ненужных и неэффективных средств. Читай, какие лекарства следует выбросить из аптечки и забыть о них навсегда.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!