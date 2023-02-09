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Неотложная помощь у тебя под рукой — что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять

Елена Яковлева, редактор сайта 09 февраля 2023, 19:00
Що покласти в домашню аптечку - поради МОЗ
Фото: Pexels

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Неотложная помощь у тебя под рукой — что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять

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