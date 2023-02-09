Неотложная помощь у тебя под рукой — что положить в домашнюю аптечку и как часто ее обновлять

Во время войны наша жизнь стала еще более непредсказуемой, чем обычно, а поэтому нужно быть готовыми к различным возможным ситуациям.

У каждого(-ой) должна быть своя домашняя аптечка на все случаи жизни, которую нужно грамотно сложить и периодически обновлять.

В этом может помочь справочник эквивалентности лекарственных средств rx.ua, содержащий информацию о препаратах с доказанной эффективностью.

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Что положить в домашнюю аптечку

Министерство здравоохранения Украины рекомендует всегда держать в домашней аптечке:

эластичные бинты;

безопасные шпильки;

стерильные перчатки;

пинцет;

ножницы;

неспиртовые салфетки;

термометр;

пластыри, в частности для глаз;

стерильные бинты;

треугольные (косыночные) повязки;

антисептическое средство (хлоргексидин, 70-процентный спирт);

обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен);

раствор для восстановления водно-солевого баланса при отравлении и сорбенты (на основе диоксида кремния, а не черный активированный уголь);

крем от аллергии или таблетки с лоратадином, цетиризином;

стерильный физраствор для промывания ран;

капли для промывания глаз;

качественный турникет для остановки кровотечений (жгут для забора венозной крови в лаборатории не подходит).

Кроме этого, в аптечку следует положить препараты, которые ты используешь регулярно при наличии хронических заболеваний. Например, это могут быть средства для снижения давления с активными веществами каптоприлом и гидрохлоротиазидом.

Нужно иметь как минимум двухнедельный, а лучше — месячный запас таких лекарств, — советуют в Минздраве.

Однако антибиотики, гормональные препараты, а также препараты с дифенгидрамином или метамизолом натрия лучше не класть в домашнюю аптечку. Ведь перед их использованием необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

С помощью справочника эквивалентности лекарственных средств Rx index ты можешь проверить, действительно ли твои препараты эффективные и оригинальные, имеют ли они качественные аналоги, а также сколько они стоят в Украине.

В конце концов, следует помнить, что спасает жизнь не аптечка, а умение правильно ею пользоваться. Поэтому заранее ознакомься с инструкцией и назначением препаратов, а также просматривай их срок годности по крайней мере раз в полгода.

Также следует периодически просматривать аптечку на наличие ненужных и неэффективных средств. Читай, какие лекарства следует выбросить из аптечки и забыть о них навсегда.

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