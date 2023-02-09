Невідкладна допомога в тебе під рукою — що покласти в домашню аптечку та як часто її оновлювати

Під час війни наше життя стало ще більш непередбачуваним, ніж зазвичай, а тому треба бути готовими до різних можливих ситуацій.

У кожного(-ї) має бути своя домашня аптечка на всі випадки життя, яку потрібно грамотно скласти та періодично оновлювати.

У цьому може допомогти довідник еквівалентності лікарських засобів rx.ua, який містить інформацію про лікарські засоби з доведеною ефективністю.

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Що покласти в домашню аптечку

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує завжди тримати в домашній аптечці:

еластичні бинти;

безпечні шпильки;

стерильні рукавички;

пінцет;

ножиці;

неспиртові серветки;

термометр;

пластирі, зокрема для очей;

стерильні бинти;

трикутні (косинкові) пов’язки;

антисептичний засіб (хлоргексидин, 70-відсотковий спирт);

знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен);

розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію, а не чорне активоване вугілля);

крем від алергії або таблетки з лоратадином, цетиризином тощо;

стерильний фізрозчин для промивання ран;

краплі для промивання очей;

якісний турнікет для зупинки кровотеч (джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить).

Крім цього, в аптечку варто покласти препарати, які ти використовуєш регулярно за умови наявності хронічних захворювань. Наприклад, це можуть бути засоби для зниження тиску з активними речовинами каптоприлом та гідрохлортіазидом.

Треба мати щонайменше двотижневий, а краще — місячний запас таких ліків, — радять у МОЗ.

Однак антибіотики, гормональні препарати, а також препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія краще не класти в домашню аптечку. Адже перед їх використанням потрібно обов’язково проконсультуватись з лікарем.

За допомогою довідника еквівалентності лікарських засобів Rx index ти можеш перевірити, чи дійсно твої препарати ефективні та оригінальні, чи мають вони якісні аналоги, а також скільки вони коштують в Україні.

Зрештою, варто пам’ятати, що рятує життя не аптечка, а вміння правильно нею користуватись. Тому завчасно ознайомся з інструкцією та призначенням препаратів, а також переглядай термін їхньої придатності принаймні раз на півроку.

Також варто періодично проглядати аптечку на наявність непотрібних та неефективних засобів. Читай, які ліки варто викинути з аптечки та забути про них назавжди.

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