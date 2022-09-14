“Вата” у твоїй аптечці: про які ліки краще забути — поради медиків

Дбати про своє здоров’я — корисна звичка. Думаєш, усе, що лежить в аптечці, допомагає і рятує? Підбіркою “ватних” лікарських засобів поділились на платформі Бережи себе. Ми розповімо, які популярні ліки насправді недієві і що варто викинути з аптечки.

Які ліки варто викинути з аптечки

Багато лікарських засобів ми кладемо в аптечку, не задумуючись, бо так робили мама і бабуся. Але доказова медицина не стоїть на місці. Тож починаємо ревізію “ватних” ліків.

Перше, до чого мають дійти руки — радянські кольорові антисептики: зеленка, синька, йод, фукорцин буряковий, перекис водню — їхня ефективність мало доведена. До того ж є більш “гуманні” засоби.

Заливати ранки такими антисептиками боляче навіть дорослим, не кажучи вже про дітей. Тож краще обрати безпечнішу альтернативу.

Забути назавжди необхідно й про фурацилін, дихання над картоплею та розтирання горілкою. Фурацилін не знімає біль, запалення чи набряк, не освіжає дихання та не має доведеної ефективності.

Фото: Unsplash

Дихання над картоплею, певно, пройшли багато дітей та онуків, але й воно неефективне.

Доцент кафедри оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та лікар-отоларинголог Олександр Семенюк каже, що цей метод виник від браку знань та ліків.

До того ж дихання картоплею — заняття доволі небезпечне, бо пара може обпекти дихальні шляхи та обличчя.

Розтирання вух та тіла горілкою — ще один застарілий та недієвий метод. Лікар пояснює це тим, що в радянські часи вважали, що горілка прискорює кровообіг та зменшує запалення. Доказів цьому немає.

Горілчані компреси можуть викликати опік шкіри та навіть алкогольне сп’яніння.

Що варто покласти в аптечку

Хлоргексидин — антисептик, альтернатива зеленці, перекису водню та йоду. Він не завдає додаткового болю. Необхідна концентрація засобу 0,5–2%. Обробляти рани можна навіть малюкам від двох місяців. Ібупрофен (парацетамол) — знеболювальне замість фурациліну та спиртових компресів. Антибіотики для дихальних шляхів — за призначенням лікаря. Як правильна альтернатива диханню над картоплею.

Раніше ми розповідали, як правильно зберігати ліки вдома.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!