“Вата” у твоїй аптечці: про які ліки краще забути — поради медиків

Дбати про своє здоров’я — корисна звичка. Думаєш, усе, що лежить в аптечці, допомагає і рятує? Підбіркою “ватних” лікарських засобів поділились на платформі Бережи себе. Ми розповімо, які популярні ліки насправді недієві і що варто викинути з аптечки.
Багато лікарських засобів ми кладемо в аптечку, не задумуючись, бо так робили мама і бабуся. Але доказова медицина не стоїть на місці. Тож починаємо ревізію “ватних” ліків.
Перше, до чого мають дійти руки — радянські кольорові антисептики: зеленка, синька, йод, фукорцин буряковий, перекис водню — їхня ефективність мало доведена. До того ж є більш “гуманні” засоби.
Заливати ранки такими антисептиками боляче навіть дорослим, не кажучи вже про дітей. Тож краще обрати безпечнішу альтернативу.
Забути назавжди необхідно й про фурацилін, дихання над картоплею та розтирання горілкою. Фурацилін не знімає біль, запалення чи набряк, не освіжає дихання та не має доведеної ефективності.
Дихання над картоплею, певно, пройшли багато дітей та онуків, але й воно неефективне.
Доцент кафедри оториноларингології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та лікар-отоларинголог Олександр Семенюк каже, що цей метод виник від браку знань та ліків.
До того ж дихання картоплею — заняття доволі небезпечне, бо пара може обпекти дихальні шляхи та обличчя.
Розтирання вух та тіла горілкою — ще один застарілий та недієвий метод. Лікар пояснює це тим, що в радянські часи вважали, що горілка прискорює кровообіг та зменшує запалення. Доказів цьому немає.
Горілчані компреси можуть викликати опік шкіри та навіть алкогольне сп’яніння.
Раніше ми розповідали, як правильно зберігати ліки вдома.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!