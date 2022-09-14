Здоров'я та краса

“Вата” у твоїй аптечці: про які ліки краще забути — поради медиків

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 14 Вересня 2022, 17:30
Які ліки варто викинути з аптечки та забути про них назавжди
Фото: Pexels

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