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За скільки часу повинна приїхати швидка під час війни — пояснює МОЗ

Вікторія Мельник, редакторка сайту 13 Вересня 2022, 17:00
За скільки часу приїжджає "швидка"?
Фото: Unsplash

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