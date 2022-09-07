Українські лікарні стають не гіршими за передові європейські! Як осучаснюється наша медицина

Попри війну українська медицина оновлюється — у столичному Інституті педіатрії, акушерства і гінекології відкрили осучаснену дитячу реанімацію. Там рятують маленьких пацієнтів у критичному стані з усієї України.

Капітальний ремонт зробили за кошти благодійників з фонду Smart Impact. Вони закупили нове обладнання для усього відділення.

Лікарі кажуть, що нині умови в них не гірші за передові європейські чи американські клініки. І це не лише про комфорт, а й про кількість життів, які вдасться врятувати.

Саме тут виходжують новонароджених та дітей до 18 років з патологіями, які потребують хірургічного втручання. Щороку в медзакладі проводять понад 1200 складних операцій.

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Нині у відділені зможуть одночасно приймати не шість, а дев’ять важких пацієнтів. Завдяки обладнанню лікарі сподіваються виходжувати крихіток значно швидше.

Нагадаємо, що з 1 вересня пологовий будинок Лелека у Пущі-Водиці знову відкрився. У перші дні війни він став центром екстреної допомоги.

Лікарі не лише надавали допомогу породіллям, а й боролись за життя постраждалих від війни. Дивись, як у Лелеці народжували та рятували поранених під час повномасштабного вторгнення.

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