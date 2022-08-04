Ситуація з протезуванням в Україні: як бійці, не падаючи духом, повертаються до життя

У Харкові через війну не працює інститут протезування. Він щороку обслуговував близько 2,5 тисяч пацієнтів, ставив на ноги важкопоранених, виготовляв протези усіх рівнів складності, адже тамтешні фахівці — міжнародного рівня.

Інститут розташований поблизу харківської кільцевої. З перших днів війни він перебуває під постійним вогнем окупантів. Перебувати там небезпечно як для пацієнтів, так і для медиків. А чим довше триває війна, тим більше тих, хто потребує допомоги фахівців-протезистів.

Тому, щоб і далі надавати допомогу пацієнтам, інститут евакуювався до Кропивницького та Львова, і вже там спеціалісти почали приймати перших пацієнтів.

Поранений на Луганщині боєць Олександр уже пройшов процедуру протезування і не втратив почуття гумору, бо каже: “Мій протез може бути з гачком, щоб ловити рибу, і все інше робити добре”.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про дівчинку Сашу, яка постраждала під час ракетного удару, але мріє знову стати на ноги.