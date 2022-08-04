Lifestyle

Ситуація з протезуванням в Україні: як бійці, не падаючи духом, повертаються до життя

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV Тетяна Доцяк 04 Серпня 2022, 14:00

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