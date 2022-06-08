Право на безкоштовне протезування в Україні: куди звернутись та як отримати

Чи маєш ти право отримати безкоштовне протезування? Як це зробити та що для цього потрібно? Ми відповімо на ці питання.

Протезування в Україні

Фахівці з Міністерства праці та соціальної політики України розповіли на офіційній сторінці у Facebook про систему протезування в Україні.

Починаючи з 2014 року, перед Україною виникла необхідність розвивати протезну галузь, впроваджувати нові технології, навчати фахівців для надання висококваліфікованої допомоги учасникам бойових дій.

Для підвищення рівня протезно-ортопедичних послуг до міжнародних стандартів провели спеціальні навчання українських фахівців. Нині в Україні є 21 сертифікований протезист співтовариства ISPO.

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Як отримати безкоштовне протезування

Кожен учасник бойових дій може отримати професійну допомогу безкоштовно на території України. Протезування та ортезування зокрема.

У разі надскладного ушкодження або відсутності відповідного фахівця та технології в Україні є можливість відправки пацієнта за кордон.

Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки може бути використано учасником бойових дій один раз на п’ять років для протезування верхньої кінцівки. Двічі на рік — для забезпечення вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок.

Хто може отримати протезування

Отримати протезування можуть:

Громадяни, які отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Учасники антитерористичної операції чи ті, хто здійснював заходи із забезпечення національної безпеки і оборони. Громадяни, які давали відсіч збройній агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період проведення воєнних дій. Громадяни зі званням Героя України мають право на безкоштовну нейрореабілітацію (затверджуються Кабміном в індивідуальному порядку).

Які документи потрібні для безкоштовного протезування

Заява на протезування. Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту). Копія ідентифікаційного номера. Рішення військово-лікарської комісії. Виписка з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми, видана командиром військової частини, або копія іншого документа, в якому є відомості про участь у бойових діях або здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони й стримування збройної агресії РФ.

Важливо: ти можеш звернутися у будь-який державний заклад охорони здоров’я.

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