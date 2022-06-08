Право на безкоштовне протезування в Україні: куди звернутись та як отримати

Чи маєш ти право отримати безкоштовне протезування? Як це зробити та що для цього потрібно? Ми відповімо на ці питання.
Фахівці з Міністерства праці та соціальної політики України розповіли на офіційній сторінці у Facebook про систему протезування в Україні.
Починаючи з 2014 року, перед Україною виникла необхідність розвивати протезну галузь, впроваджувати нові технології, навчати фахівців для надання висококваліфікованої допомоги учасникам бойових дій.
Починаючи з 2014 року, перед Україною виникла необхідність розвивати протезну галузь, впроваджувати нові технології, навчати фахівців для надання висококваліфікованої допомоги учасникам бойових дій.
Для підвищення рівня протезно-ортопедичних послуг до міжнародних стандартів провели спеціальні навчання українських фахівців. Нині в Україні є 21 сертифікований протезист співтовариства ISPO.
Кожен учасник бойових дій може отримати професійну допомогу безкоштовно на території України. Протезування та ортезування зокрема.
У разі надскладного ушкодження або відсутності відповідного фахівця та технології в Україні є можливість відправки пацієнта за кордон.
Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки може бути використано учасником бойових дій один раз на п’ять років для протезування верхньої кінцівки. Двічі на рік — для забезпечення вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок.
Отримати протезування можуть:
Важливо: ти можеш звернутися у будь-який державний заклад охорони здоров’я.
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