Право на бесплатное протезирование в Украине: куда обратиться и как получить

Имеешь ли ты право получить бесплатное протезирование? Как это сделать и что для этого нужно? Мы ответим на эти вопросы.

Протезирование в Украине

Специалисты из Министерства труда и социальной политики Украины рассказали на официальной странице Facebook о системе протезирования в Украине.

Начиная с 2014 года, перед Украиной возникла необходимость развивать протезную отрасль, внедрять новые технологии, обучать специалистов для оказания высококвалифицированной помощи участникам боевых действий.

Для повышения уровня протезно-ортопедических услуг до уровня международных стандартов провели специальное обучение украинских специалистов. В настоящее время в Украине 21 сертифицированный протезист сообщества ISPO.

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Как получить бесплатное протезирование

Каждый участник боевых действий может получить профессиональную помощь бесплатно на территории Украины. Протезирование и ортезирование в том числе.

В случае сверхсложного повреждения или отсутствия соответствующего специалиста и технологии в Украине есть возможность отправки пациента за границу.

Право на получение денежной помощи на протезирование и/или ортезирование может быть использовано участником боевых действий один раз в пять лет для протезирования верхней конечности. Два раза в год — для обеспечения вкладышами из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей.

Кто может получить протезирование

Получить протезирование могут:

Граждане, получившие ранения, контузию, увечье или заболевание в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины. Участники антитеррористической операции или те, кто принимал меры по обеспечению национальной безопасности и обороны. Граждане, которые давали отпор вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период военных действий. Граждане со званием Героя Украины имеют право на бесплатную нейрореабилитацию (утверждаются Кабмином в индивидуальном порядке).

Какие документы нужны для бесплатного протезирования

Заявление на протезирование. Паспорт гражданина Украины (временное удостоверение гражданина Украины, вид на жительство, разрешение на временное проживание, удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите). Копия идентификационного номера. Решение военно-врачебной комиссии. Выписка из приказа командира воинской части (начальника территориального подразделения) или справка об обстоятельствах травмы, выданная командиром воинской части, или копии другого документа, в котором есть сведения об участии в боевых действиях или осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

Важно: ты можешь обратиться в любое государственное учреждение здравоохранения.

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