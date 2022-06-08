Право на бесплатное протезирование в Украине: куда обратиться и как получить

Имеешь ли ты право получить бесплатное протезирование? Как это сделать и что для этого нужно? Мы ответим на эти вопросы.
Специалисты из Министерства труда и социальной политики Украины рассказали на официальной странице Facebook о системе протезирования в Украине.
Начиная с 2014 года, перед Украиной возникла необходимость развивать протезную отрасль, внедрять новые технологии, обучать специалистов для оказания высококвалифицированной помощи участникам боевых действий.
Начиная с 2014 года, перед Украиной возникла необходимость развивать протезную отрасль, внедрять новые технологии, обучать специалистов для оказания высококвалифицированной помощи участникам боевых действий.
Для повышения уровня протезно-ортопедических услуг до уровня международных стандартов провели специальное обучение украинских специалистов. В настоящее время в Украине 21 сертифицированный протезист сообщества ISPO.
Каждый участник боевых действий может получить профессиональную помощь бесплатно на территории Украины. Протезирование и ортезирование в том числе.
В случае сверхсложного повреждения или отсутствия соответствующего специалиста и технологии в Украине есть возможность отправки пациента за границу.
Право на получение денежной помощи на протезирование и/или ортезирование может быть использовано участником боевых действий один раз в пять лет для протезирования верхней конечности. Два раза в год — для обеспечения вкладышами из силиконовой или гелевой композиции для культей верхних и нижних конечностей.
Получить протезирование могут:
Важно: ты можешь обратиться в любое государственное учреждение здравоохранения.
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