Минэкономики сделало первый шаг к новой системе установления инвалидности: читай, что это значит

Министерство экономики Украины утвердило Национальный классификатор функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья. Министерство здравоохранения сообщает, что это первый ключевой этап введения новой системы установления инвалидности.
Теперь установление инвалидности будет происходить на основе принципов Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, адаптацией которой является национальный классификатор, — сообщает Минздрав.
Теперь установление инвалидности будет происходить на основе принципов Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, адаптацией которой является национальный классификатор, — сообщает Минздрав.
Электронный модуль оценки уровня функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья личности позволит создать целостную систему реабилитации.
Кроме того, национальный классификатор поможет реализовать Программу медицинских гарантий для оказания помощи в течение острого, после острого и длительного реабилитационных периодов на первичном, вторичном и третичном уровнях медицинской помощи как в больницах и реабилитационных учреждениях, так и вне.
Однако перед началом работы с классификатором все врачи должны подготовиться. С этим помогут тренеры, которые уже есть в Украине.
Украинский национальный классификатор гармонизирован с международной классификацией, используемой в 191 стране мира.
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