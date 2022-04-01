В условиях войны программу Доступні ліки упростили: что известно и при чем здесь инсулин

Программа Доступні ліки действует в условиях военного положения. Для упрощения доступа к лекарствам в нее были внесены изменения. Они касаются рецептов и инсулина.

Рецепты

На период действия военного положения вы можете пользоваться как электронными, так и бумажными рецептами.

Поэтому аптеки, отпускающие доступные лекарства по договору с НЗСУ, должны принимать оба вида рецептов. Врачи могут выписывать рецепты на программу раз в месяц.

Инсулин

Бумажные и электронные рецепты также распространяются и на получение инсулина. В условиях военного состояния все пациенты с сахарным диабетом, имеющие рецепт, могут получать инсулин бесплатно.

Врачам вместо торгового названия препаратов инсулина разрешается указывать данные по классификации:

Инсулин человеческий генно-инженерный: короткого или среднего действия. Аналог инсулина ультракороткого действия. Аналог инсулина продолжительного действия. Комбинированные инсулины (человеческий генно-инженерный 30/70, аналоговый инсулин 30/70).

Врачи и работники аптек должны давать консультации по торговым названиям препаратов инсулина согласно выписанным рецептам.

Рецепты на инсулин выписываются раз в месяц.

Раньше мы рассказывали, как сбить температуру без лекарств.