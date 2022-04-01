В условиях войны программу Доступні ліки упростили: что известно и при чем здесь инсулин

Программа Доступні ліки действует в условиях военного положения. Для упрощения доступа к лекарствам в нее были внесены изменения. Они касаются рецептов и инсулина.
На период действия военного положения вы можете пользоваться как электронными, так и бумажными рецептами.
Поэтому аптеки, отпускающие доступные лекарства по договору с НЗСУ, должны принимать оба вида рецептов. Врачи могут выписывать рецепты на программу раз в месяц.
Бумажные и электронные рецепты также распространяются и на получение инсулина. В условиях военного состояния все пациенты с сахарным диабетом, имеющие рецепт, могут получать инсулин бесплатно.
Врачам вместо торгового названия препаратов инсулина разрешается указывать данные по классификации:
Врачи и работники аптек должны давать консультации по торговым названиям препаратов инсулина согласно выписанным рецептам.
Рецепты на инсулин выписываются раз в месяц.
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