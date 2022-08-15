Никакого уксуса! Как сбить температуру тела без лекарств

Война войной, а инфекционные заболевания никто не отменял. И часто нам необходимо сбить температуру тела без лекарств. Что делать в таком случае, знает врач-педиатр Виктория Сиротина.
По словам Виктории, нормальной считается температура между +36 °С и +37,2 °С. А само повышение температуры свидетельствует об инфекционном процессе.
Цифра на термометре не должна вас пугать, таким образом организм формирует иммунитет.
Цифра на термометре не должна вас пугать, таким образом организм формирует иммунитет.
При высокой температуре тело не сгорит, а мозг не испортится, уверяет Виктория Сиротина. Поэтому ставить себе за цель сбить температуру не всегда целесообразно.
Врачи не советуют сбивать температуру ниже +38 °С, ведь таким образом вы препятствуете формированию природного иммунитета. Однако если температура высокая, можно попытаться снизить ее без помощи медикаментов.
Если ребенок отказывается пить чистую воду, можно предложить детский сок.
Фото: Pexels
Редакция Вікна-новини советует при появлении первых симптомов заболевания связаться с семейным врачом или посетить ближайшую амбулаторию. Если это невозможно, существует ряд врачей, которые оказывают медицинскую помощь онлайн бесплатно.
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