Удаленная помощь медиков: бесплатные онлайн консультаци

Неотложная консультация врача может пригодиться вам внезапно.
Например, в бункере во время обстрелов или в комендантский час, когда невозможно добраться в медицинское учреждение, а скорая работает по приоритетным вызовам.
Для этого врачи объединились и бесплатно оказывают помощь нуждающимся людям.
Мы собрали актуальные номера, по которым можно получить консультацию.
Детский гастроэнтеролог
Гинеколог детского и подросткового возраста:
Врач дерматолог детский:
Врач терапевт, кардиолог:
Сердечно-сосудистый хирург:
Детские отоларингологи:
Детский стоматолог:
Хирург – маммолог:
Хирург – проктолог:
Предоставляет консультации круглосуточно
Медики готовы работать круглосуточно, но им тоже нужна помощь. Читай, как можно поддержать медиков.