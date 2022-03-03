Удаленная помощь медиков: бесплатные онлайн консультаци

Неотложная консультация врача может пригодиться вам внезапно.

Например, в бункере во время обстрелов или в комендантский час, когда невозможно добраться в медицинское учреждение, а скорая работает по приоритетным вызовам.

Для этого врачи объединились и бесплатно оказывают помощь нуждающимся людям.

Мы собрали актуальные номера, по которым можно получить консультацию.

Врачи гастроэнтерологи:

063-327-20-95 Картавцева Екатерина Дмитриевна

093-991-14-02 Тарасенко Светлана Станиславовна

0678333088 Марианна Малимоненко, ссылка на Instagram врача

Детский гастроэнтеролог

068-606-95-91 Емельянцева Елена Константиновна

Врачи гинекологи:

068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетовна

093-643-83-73 Белан Елена Анатольевна

099-370-13-14 Сотник Наталья Леонидовна

050-555-23-12 Ермакова Юлия Юрьевна

Гинеколог детского и подросткового возраста:

095-318-79-21 Шимбарева Татьяна Анатольевна

Урологи:

099-940-57-69 Борзов Владимир Михайлович

050-192-54-26 Ототюк Ольга Васильевна

Врачи дерматовенеролог:

095-086-77-65 Пенская Маргарита Олеговна

066-222-91-22 Родоманченко Александр Анатольевич

Врач дерматолог детский:

050-109-42-94 Чирва Виктория Борисовна

Врач эндокринолог детский:

050-300-42-17 Веселова Галина Николаевна

Врач эндоскопист:

050-946-60-92 Дубров Кирилл Юрьевич

Кардиологи:

050-833-30-95 Кан Елена Александровна

066-709-31-03 Переверзева Диана Васильевна

066-486-34-70 Юрченко Татьяна Константиновна

Врач терапевт, кардиолог:

095-389-76-47 Шевченко Андрей Александрович

Сердечно-сосудистый хирург:

050-252-49-93 Арцыбушев Александр Юрьевич

Невропатологи:

067-881-95-00 Золотарева Анна Сергеевна

067-789-96-03 Спицина Мария Михайловна

Врач нефролог детский:

099-044-52-92 Облако Наталья Викторовна

Врач ортопед-травматолог детский:

067-949-22-31 Чикрижова Анна Александровна

Врачи отоларингологи:

066 765-12-38 Голобородько Елена Николаевна

066-291-28-83 Цокарева Елена Анатольевна

093-955-20-80 Бычкова Наталья Сергеевна

Детские отоларингологи:

050-644-87-18 Дудник Наталья Павловна

097-930-81-22 Лазарева Татьяна Анатольевна

Офтальмологи:

097-320-19-91 Боева Юлия Юрьевна

063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадовна.

Педиатры:

1099-069-33-57 Дикая Валентина Николаевна

095-359-72-75 Бедствие Людмила Александровна

050-867-33-94 Третьяк Татьяна Александровна

Врачи пульмонологи, терапевты:

050-749-84-94 Горленко Наталья Васильевна

066-412-12-83 Смоляник Екатерина Юрьевна

Ренгенологи:

097-832-76-12 Бобловская Анна Викторовна

067-514-25-80, 099-417-83-72 Лысенко Наталья Сергеевна

066-113-83-90 Ковалев Николай Евгеньевич

Стоматолог-терапевт:

Стоматолог-терапевт: 099-629-29-14 Кириллова Наталья Евгеньевна

Детский стоматолог:

096-297-35-31 Плетнева Оксана Олеговна

Врачи терапевты:

066-020-44-31 Прейс Татьяна Владимировна

096-405-87-89 Довгаль Светлана Васильевна

066-956-33-07 Конотоп Анна Викторовна

(врач Узд) 095-150-41-11 Арап Надежда Дмитриевна

Хирурги:

050-325-88-29 Бычков Александр Сергеевич

050-300-22-73 Чеботарев Александр Сергеевич

Хирург – маммолог:

066-002-91-59 Мельник Дарья Юрьевна

Хирург – проктолог:

096-964-92-38 Штонда Александр Валентинович

Психолог:

0 93 628 76 55 Олег Следь

Первое медобъединение Львова

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