Віддалена допомога медиків: безкоштовна онлайн консультація

Невідкладна консультація лікарів може знадобитися вам раптово.
Наприклад, в бункері під час обстрілів або в комендантську годину, коли неможливо дістатися до медичного закладу, а швидка працює за пріоритетними викликами.
Для цього лікарі об’єдналися і безкоштовно надають допомогу людям, які цього потребують.
Ми зібрали актуальні номери, за якими можна отримати консультацію.
0678333088 Маріанна Малімоненко, посилання на Instagram лікарки.
Дитячий гастроентеролог:
Гінеколог дитячого та підліткового віку:
Фахова консультація урологів за такими номерами:
Лікар дерматолог дитячий:
Лікар терапевт, кардіолог:
Серцево-судинний хірург:
Дитячі отоларингологи:
Стоматолог дитячий:
Хірург – мамолог:
Хірург – проктолог:
Надає консультації цілодобово
Медики готові працювати цілодобово, але їм теж треба допомога. Розповіли, як можна підтримати медиків.