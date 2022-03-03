Віддалена допомога медиків: безкоштовна онлайн консультація

Невідкладна консультація лікарів може знадобитися вам раптово.

Наприклад, в бункері під час обстрілів або в комендантську годину, коли неможливо дістатися до медичного закладу, а швидка працює за пріоритетними викликами.

Для цього лікарі об’єдналися і безкоштовно надають допомогу людям, які цього потребують.

Ми зібрали актуальні номери, за якими можна отримати консультацію.

Лікарі гастроентерологи:

063-327-20-95 Картавцева Катерина Дмитрівна

093-991-14-02 Тарасенко Світлана Станіславівна

0678333088 Маріанна Малімоненко, посилання на Instagram лікарки.

Дитячий гастроентеролог:

068-606-95-91 Ємельянцева Олена Костянтинівна

Лікарі гінекологи:

068-795-55-52 Байрамова Лейла Гамлетівна

093-643-83-73 Бєлан Олена Анатоліївна

099-370-13-14 Сотник Наталія Леонідівна

050-555-23-12 Єрмакова Юлія Юріївна

Гінеколог дитячого та підліткового віку:

095-318-79-21 Шимбарьова Тетяна Анатоліївна

Урологи:

Фахова консультація урологів за такими номерами:

099-940-57-69 Борзов Володимир Михайлович

050-192-54-26 Ототюк Ольга Василівна

Лікарі дерматовенерологи:

095-086-77-65 Пенська Маргарита Олегівна

066-222-91-22 Родоманченко Олександр Анатолійович

Лікар дерматолог дитячий:

050-109-42-94 Чирва Вікторія Борисівна

Лікар ендокринолог дитячий:

050-300-42-17 Веселова Галина Миколаївна

Лікар ендоскопіст:

050-946-60-92 Дубров Кирило Юрійович

Кардіологи:

050-833-30-95 Кан Олена Олександрівна

066-709-31-03 Переверзєва Діана Василівна

066-486-34-70 Юрченко Тетяна Костянтинівна

Лікар терапевт, кардіолог:

095-389-76-47 Шевченко Андрій Олександрович

Серцево-судинний хірург:

050-252-49-93 Арцибушев Олександр Юрійович

Невропатологи:

067-881-95-00 Золотарьова Анна Сергіївна

067 -789- 96- 03 Спіцина Марія Михайлівна

Лікар нефролог дитячий:

099-044-52-92 Хмара Наталя Вікторівна

Лікар ортопед-травматолог дитячий:

067-949-22-31 Чікрижова Ганна Олександрівна

Лікарі отоларингологи:

066 765-12-38 Голобородько Олена Миколаївна

066-291-28-83 Цокарева Олена Анатоліївна

093-955-20-80 Бичкова Наталія Сергіївна

Дитячі отоларингологи:

050-644-87-18 Дудник Наталія Павлівна

097-930-81-22 Лазарева Тетяна Анатоліївна

Офтальмологи:

097-320-19-91 Боєва Юлія Юріївна

063-243-85-56 Ахмедова Шехла Азадівна.

Педіатри:

1099-069-33-57 Дика Валентина Миколаївна

095-359-72-75 Лихо Людмила Олександрівна

050-867-33-94 Третяк Тетяна Олександрівна

Лікарі пульмонологи, терапевти:

050-749-84-94 Горленко Наталія Василівна

066-412-12-83 Смоляник Катерина Юріївна

Ренгенологи:

097-832-76-12 Бобловська Анна Вікторівна

067-514-25-80, 099-417-83-72 Лисенко Наталія Сергіївна

066-113-83-90 Ковальов Микола Євгенійович

Стоматолог-терапевт:

099-629-29-14 Кирилова Наталія Євгеніївна

Стоматолог дитячий:

096-297-35-31 Плетньова Оксана Олегівна

Лікарі терапевти:

066-020-44-31 Прейс Тетяна Володимирівна

096-405-87-89 Довгаль Світлана Василівна

066-956-33-07 Конотоп Анна Вікторівна

(лікар Узд) 095-150-41-11 Арап Надія Дмитрівна

Хірурги:

050-325-88-29 Бичков Олександр Сергійович

050-300-22-73 Чеботарьов Олександр Сергійович

Хірург – мамолог:

066-002-91-59 Мельник Дар’я Юріївна

Хірург – проктолог:

096-964-92-38 Штонда Олександр Валентинович

Психолог:

0 93 628 76 55 Олег Следь

Перше медоб’єднання Львова

Надає консультації цілодобово

067-118-09-19

Медики готові працювати цілодобово, але їм теж треба допомога. Розповіли, як можна підтримати медиків.