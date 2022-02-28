Чим годувати немовлят під час війни та дефіциту. Кілька важливих порад

Наразі у кількох містах України діє комендантська година, тож багато батьків опинилися в ситуації, коли немає можливості купити суміш для годування малюка.

Як забезпечити харчування немовляти під час війни розповіла консультантка з дитячого харчування, блогерка Ірина Чернишкова.

Діти від 0 до півроку

Поради фахівчині такі: якщо ви на грудному вигодовуванні , продовжуйте його нон-стоп.

Якщо на змішаному вигодовуванні , найліпший варіант — це “розганяти” лактацію. Молока більшає, якщо ви частіше прикладаєте дитину до грудей.

А от якщо дитина на штучному вигодовуванні, потрібно купити суміш, яка є у вільному доступі. У випадку надзвичайної ситуації, такої як війна, дотримуватися правила щодо годування однією маркою суміші не є доцільним.

Крім того, ви можете звернутися до мам, які досі годують дітей грудьми. Це можуть бути ваші знайомі, сусіди чи просто небайдужі в бомбосховищі. Ви можете попросити їх зцідити молоко чи погодувати вашу дитину.

У разі якщо навіть цього немає, то з чотирьох місяців можна спробувати давати прикорм.

Я не знаю, як у вас це вийде. Це великий стрес, але в нас зараз інше завдання — вижити, – каже пані Ірина.

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Вона закликає: у жодному разі не давати малюкам коров‘яче або козяче молоко. До року їхній організм не пристосований до такої кількості білку, тож це буде надзвичайним навантаженням на нирки.

Також Ірина радить не економити суміш, адже краще короткотривале голодування, ніж довготривале недоїдання.

Діти від пів року до року

Якщо ви ще не почали вводити прикорм — відкладіть цю ідею до мирних часів. Запропонувати можна лише у випадку, якщо є харчовий інтерес.

Але не можна давати немовляті сирі яйця, рибу, м’ясо чи сало.

Якщо прикорм уже розпочато, пропонуйте дитині те, що є в доступі.

Діти після року

Тут уже можна давати кип’ячене або пастеризоване молоко. Але його має бути не більше, ніж 500 мл на добу.

І не забуваймо про грудне вигодовування, якщо ви ще його не згорнули. До того ж така їжа для малечі завжди буде під рукою.

Категоричні думки, правила, рекомендації забуваємо. Це час, коли треба вижити! — наголошує фахівчиня з харчування.

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